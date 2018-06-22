Представители партии «Россия будущего» подали документы на регистрацию
Об этом в своём Телеграм-канале сообщал политик Алексей Навальный. Он отметил, что документы в идеальном порядке.
Ранее многочисленные попытки Навального создать партию встречали сопротивление и в результате по тем или иным причиной заканчивались неудачей
Комментарии42
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johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 11:36
УСПЕХОВ Навальному и его партии!
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 11:37
johnbmw: Уверен, они смогут организовать Правильный (в отличии от шаковских профсоюзов) протест против повышения пенс.возраста.
nitsahon 22 июня 2018 | 11:39
johnbmw: я бы добавил: Правильный и Результативный протест...
пожелаем Алесксею и партии успехов...главное - чтобы наконец-то зарегистрировали...
22 июня 2018 | 11:41
Представители партии «Россия будущего» только что подали документы на регистрацию. Об этом в своём Телеграм-канале сообщал политик Алексей Навальный...
А.Навальный выпустит в свисток пар из протеста пенсионеров, взамен чего чиновники Минюста РФ зарегистрируют его бизнес-проект "Россия будущего"?
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 11:43
mc_murphy101: оставьте свои Глупые Надежды ...
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 11:42
nitsahon: в Результат КОНЕЧНО бы очень хотелось бы верить ... НО - мы знаем, от кого это зависит, если, КОНЕЧНО, на улицу действительно не выйдут миллионы в едином Протесте против этого ГРАБЕЖА!
prusol 22 июня 2018 | 11:57
johnbmw: У Вас, похоже, уже постоянное навязчивое желание, когда должны "выйти" на "протест" "миллионы". Вы - революционер, очередной поп Гапон, простой заводила или провокатор?
parasuk_ 22 июня 2018 | 11:44
johnbmw: Последнее время с организацией протеста у навального не ладится. Даже наркоманы-либертарианцы больше на митинг собирают. Пора делать из лехи жертвенного кабанчика, а то тушка борыся уже изрядно протухла и не приносит прежнего дохода
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 11:51
parasuk_: Завидуйте МОЛЧА!!!! просто Добрый совет ... а то уж больно Дурость ваша видна ... ;-((
parasuk_ 22 июня 2018 | 11:55
johnbmw: Завидовать можно разве что самоуверенности московского хомячка, который всегда готов снять портки прямо на улице и позволить себя выпороть случившемуся рядом казаку, но при этом убежденному, что он тут власть. Собственно, вот вам вся партия навального ;)
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 12:00
parasuk_: БРЕДИТЬ ИЗВОЛИТЕ???? .. ну что ж - ваше ПРАВО ...
parasuk_ 22 июня 2018 | 12:05
johnbmw: Так что, врут навальнята будто их в Москве казаки большими плетками пороли? Вообще-то, заповедь "не ври" на либералов тоже распространяется
ematveev 22 июня 2018 | 12:05
johnbmw:
Минутку... о каком протесте вы говорите? Не Навальный ли пару лет назад ратовал за повышение пенсионного возраста?
parasuk_ 22 июня 2018 | 12:07
ematveev: а своим шестеркам навальный платит по 14 тыс. в месяц, но ратует за минимальную зарплату 20 тыс.
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 12:18
parasuk_: ОТКУДА у вас такая инфа?
parasuk_ 22 июня 2018 | 12:24
johnbmw: Из пераых рук, так сказать. Агентурная работа и все такое
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 12:16
ematveev: повышать его Надо ... но причём тут ОТКРОВЕННЫЙ ГРАБЁЖ?????
prusol 22 июня 2018 | 11:52
johnbmw: А Вы-то с ними или просто около, подождёте, что же произойдёт?
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 12:01
prusol: я с всеми Думающими людьми, а значит и с Навальным ...
prusol 22 июня 2018 | 12:04
johnbmw: Так Вы уже в его соратниках, которые до регистрации партии - в статусе волонтёров?
tchapaev 22 июня 2018 | 12:16
johnbmw:
Возглавить движение надо пригласить Путина.
Иначе Навальный отправиться в СИЗО.
danko1 22 июня 2018 | 11:38
Когда отказывали в регистрации из-за создания мгновенным партии с таким же названием или по другим абсурдным поводам, то это показывает не только то, что власть боится Навального, но всю преступность путинского режима и омерзительность его холуёв.
22 июня 2018 | 11:50
danko1:
В.Путин обсыкается от страха, когда слышит что-нибудь про А.Навального и его весёлый кагал.
prusol 22 июня 2018 | 11:49
Невзоров считает, что если в России что-то изменится, то станет скучно.
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 11:51
prusol: Казалось бы ... причём тут Невзоров? ... :-))
prusol 22 июня 2018 | 12:02
johnbmw: При том, что он тоже гражданин России с правом своего мнения и голоса.
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 12:15
prusol: тогда приведите его Цитату ЦЕЛИКОМ плиз ....
prusol 22 июня 2018 | 13:28
johnbmw: Найдите сами в его позавчерашних "Невзоровских Средах".
zolingen 22 июня 2018 | 12:18
prusol: ему станет не скучно, а голодно. Он же типа абстрагированный исследователь и его деятельность интересна пока много дерьма. В отсутствие оного исследовать он сможет только окружающий мир, а это интересно лишь узкому кругу, да и то с натягом, потому что неглубокие знания обо всем на свете мало интересны специалистам.
prusol 22 июня 2018 | 13:32
zolingen: Я ничего не поняла, что Вы хотите сказать. Научитесь изъясняться грамотным русским языком.
gvzdk 22 июня 2018 | 12:53
prusol: "Невзоров считает, что если в России что-то изменится, то станет скучно."
Да он просто без работы останется,так как может только п...ь, как и Белковский кстати. Не , без Путина им труба...
prusol 22 июня 2018 | 13:19
gvzdk: Его квалификация, его достаточная известность, его неординарный ум - это, как минимум, те позиции, которые никогда не "оставят" его "без работы". А у него ещё много и других достоинств.
motooppic 22 июня 2018 | 11:51
чем бы дитя не тешилось, лишь бы не гадило!
kindman_a 22 июня 2018 | 11:54
motooppic:
Его дитятко тебе еще припомнит ближе твоей пенсии, терпило!
snagging 22 июня 2018 | 12:11
Никогда не зарегистрируют. Потому что это действительно массовая партия. С активной, прогрессивной и образованной молодёжью, с людьми, кто хочет перемен, перспектив, развития страны и независимости ветвей власти, и отмены узурпаторской модели управления страной. Нынешняя власть очень труслива и лжива, погрязшая в воровстве и коррупции, без будущего. И поэтому никакой Партии будущего при Путине не будет.
prusol 22 июня 2018 | 12:12
Когда читаешь название "Россия будущего", сразу же возникает несколько вопросов. А каким оно должно быть и будет это "будущее" под предводительством Навального? И когда это "будущее" вступит в реальное действие на разных его этапах?
ura_123 22 июня 2018 | 12:27
prusol: А в России будущего под предводительством Путина тебя ничего не смущает?
prusol 22 июня 2018 | 12:30
ura_123: На брудершафт мы с Вами точно не пили. А по-поводу будущего, я надеюсь, что оно, прежде всего, будет современным и разумным.
dekadik 22 июня 2018 | 12:12
Навальному нужно много денег, как Ленину в свое время, только бабло имеет силу в этой стране, что бы можно было купить все эту продажную шелупонь, за бабки они мать родную продадут, а за большие бабки душу дьяволу. Так что дайте Навальному побольше бабла на его проекты, и он поставит раком всех своих оппонентов и противников.
s011ma 22 июня 2018 | 12:22
Сразу вспоминается анекдот:
В советские времена объявили месяц вежливого обслуживания. Продавцам запретили говорить покупателям "нет". Как угодно выкручивайтесь, но чтобы покупатели отказа не знали. Приходит мужик в магазин, где никогда ничего не было, спрашивает: Нет ли у вас перчаток?
Ему - а какого цвета Вас интересуют?
Мужик охренел - сроду их не было никогда, а тут еще про цвет спрашивают! Он - ну, допустим, коричневые.
Ему - а какой из оттенков коричневого, можете назвать? С чем именно носить будете?
Мужик - ну, с пальто.
Ему - знаете, принесите Ваше пальто, мы под колер поточнее перчатки Вам попробуем подобрать.
У мужика уже крыша съезжает, не верит своим ушам - вот это сервис, невероятно!
Тут рядом с ним из очереди мужичок высовывается:
- Да не верьте Вы им !!! Я уже и унитаз приносил, и жопу показывал, а туалетную бумагу все не дают !!!
ltyio 22 июня 2018 | 12:56
Интересно, на какие договоренности с властью пошел Навальный, что бы эту партию зарегистрировали.
gvzdk 22 июня 2018 | 13:01
Уверен, если хи зарегистрируют, то они с первых же выборов попадут в Думу. По этому их и не зарегистрируют...