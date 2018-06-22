Игроки сборной Аргентины попросили руководство федерации сменить тренера перед последним и решающим матчем группового турнира Чемпионата мира по футболу.

Накануне команда Месси проиграла команде Хорватии со счетом 0:3 и оказалась в крайне тяжелой турнирной ситуации. Хорваты уже обеспечили себе место в 1/8 финала, а сборные Исландии и Нигерии. Вполне могут за него побороться в сегодняшнем очном поединке. Аргентинский телеканал Тодо Нотисиас сообщил со ссылкой на свой источник о том, что футболисты больше не хотят играть под началом Хорхе Сампаоли и просят передать руководство одному из его помощников. Напомним, что на этом чемпионате одна тренерская отставка уже состоялась. За сутки до первого матча был уволен наставник сборной Испании Хулен Лопетеги за то, что он подписал контракт с мадридским Реалом.

Сегодня в Волгограде встречаются сборные Нигерии и Исландии. В случае победы европейцев шансы Аргентины станут минимальными