Минкульт не собирается менять процедуру отчетности подведомственных учреждений за госфинансирование из-за дела «Седьмой студии».

Министр культуры Владимир Мединский не согласен с тем, что дело, одним из фигурантов которого проходит режиссер Кирилл Серебренников, показало несовершенство системы отчетности за бюджетные деньги. Государство, как и частные инвесторы, вправе знать, на что были потрачены средства. И это касается всех, а не только Серебренникова. «Исключений по принципу «этот грантополучатель мне симпатичен, а этот не симпатичен» быть не должно», — сказал он в интервью РБК. Глава ведомства отверг утверждение, что при действующей системе любой художественный руководитель становится потенциально обвиняемым. Он считает, что дело Серебренникова «вообще не имеет отношения к системе госфинансирования», а касается отчетности и добросовестности. «Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны», — уточнил министр, посоветовав не нарушать все возможные правила. На вопрос о том, нет ли у главы Минкульта ощущения, что из-за ситуации с Серебренниковым деятели культуры воспринимают министра как врага, Мединский ответил отрицательно. «Если у кого-то есть такое ощущение, то почему ко мне вопрос?»

Министр порадовался, что фильм «Лето» оценили на международном уровне, но остался недоволен избыточным, по его мнению, вниманием к расследованию уголовного дела автора картины.