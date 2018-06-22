Минкульт не собирается менять процедуру отчетности подведомственных учреждений
Минкульт не собирается менять процедуру отчетности подведомственных учреждений за госфинансирование из-за дела «Седьмой студии».
Министр культуры Владимир Мединский не согласен с тем, что дело, одним из фигурантов которого проходит режиссер Кирилл Серебренников, показало несовершенство системы отчетности за бюджетные деньги. Государство, как и частные инвесторы, вправе знать, на что были потрачены средства. И это касается всех, а не только Серебренникова. «Исключений по принципу «этот грантополучатель мне симпатичен, а этот не симпатичен» быть не должно», — сказал он в интервью РБК. Глава ведомства отверг утверждение, что при действующей системе любой художественный руководитель становится потенциально обвиняемым. Он считает, что дело Серебренникова «вообще не имеет отношения к системе госфинансирования», а касается отчетности и добросовестности. «Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как? Даже не могут прийти, а должны», — уточнил министр, посоветовав не нарушать все возможные правила. На вопрос о том, нет ли у главы Минкульта ощущения, что из-за ситуации с Серебренниковым деятели культуры воспринимают министра как врага, Мединский ответил отрицательно. «Если у кого-то есть такое ощущение, то почему ко мне вопрос?»
Министр порадовался, что фильм «Лето» оценили на международном уровне, но остался недоволен избыточным, по его мнению, вниманием к расследованию уголовного дела автора картины.
Комментарии6
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a_111111 22 июня 2018 | 11:12
Зачем менять, лучше иметь возможность посадить любого и в любой момент...
danko1 22 июня 2018 | 11:35
a_111111: Один к одному написали то, что я хотела сказать, только заголовок увидев.
gvs 22 июня 2018 | 11:14
Ждем новое эпохальное произведение отечественного Никитографа: фильм "Утомленные отчетностью" ))))
wuwer 22 июня 2018 | 11:21
Зачем дыры латать...когда через них так вольготно в карманы тащить
pionerka Зинаида Сацкая 22 июня 2018 | 11:23
Отчетом о расходовании денег, выделенных на создание спектакля является сам спектакль. Тем более кассовый, как все спектакли Серебренникова. А всё остальное - фантазии прачечной имени Мединского
shlevet 22 июня 2018 | 11:30
Чтобы исключить ситуацию с Серебренниковым, нужно отменить госфинансирование театров.
Максимум налоговые и арендные льготы.
А так пусть сами крутятся.
Если талантливые - заработают.
Если нет - плакать по ним никто не будет