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Эксклюзив Эха 11:00, 22 июня 2018

Выступления профсоюзов запланированы в стратегии властей по пенсионной реформе

Протесты профсоюзов против повышения пенсионного возраста планировались властями при разработке реформы. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их данным, профсоюзы помогут «выпустить пар» и не дадут перехватить инициативу реальным оппозиционным силам.

Впрочем, Навальный, планируя свою протестную активность, собирается провести переговоры с профсоюзами. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказывала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Пока акции сторонников Навального удалось согласовать в семи российских городах, в трёх получен отказ.

Комментарии

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serge_moro 22 июня 2018 | 11:12

Пора пробуждаться россиянам и показать полутораметровым захватчикам власти ,кто в доме хозяин. Иначе воры и бандиты зароют десятки миллионов людей ,которые и близко не приблизятся к пенсии. Населению пора стать народом и ударить единым кулаком по воровским башкам ,которые потеряли давно реальность жизни. Вставай Россия с путинских колен и возьми то,что тебе принадлежит по праву,по Конституции !!! .Хватить бздеть , а то будет еще хуже. Терять то уже нечего,если бандиты забирают не только ваши деньги,но уже и жизни миллионов

chapter_2 22 июня 2018 | 11:15

serge_moro: У А.Навального есть реальный план вывода России из кризиса!

sergirusso 22 июня 2018 | 11:40

chapter_2: Плана нет. Но и терпеть Плешивца никак нельзя. РУССКИЕ ДЕБИЛЫ никогда не поймут, что НЕ ВСЕ ЛЮДИ ОДИНАКОВЫЕ, И КОГДА ЖЕНЩИНА УХОДИТ ОТ МУЖЧИНЫ - НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА ОНА УХОДИТ К ДРУГОМУ МУЖЧИНЕ, ИНОГДА ОНА ПРОСТО ХОЧЕТ ПОЖИТЬ ОДНА...

v1965 22 июня 2018 | 11:19

Это слив для идиотов. КТР никогда не была кремлевской подстилкой.

tks 22 июня 2018 | 11:25

v1965: КТР всегда была прокремлевским высером. Посмотрите на руководство этой милой конторки и на текст петиции, ею составленный.

tks 22 июня 2018 | 11:22

Это стратегически правильно: так станет ясно кто есть кто: кто соглашатель, а кто реально протестующий, и обвинения в неконструктивизме легко отобьются.

venezianez49 22 июня 2018 | 11:24

"...протесты профсоюзов ... планировались властями..." ...............................................
Навальный хочет временно подружиться с профсоюзами ?
Значит, и он - боюсь даже подумать - охотно встраивается в планы Кремля ?
Какой ужас !

podwodnik 22 июня 2018 | 11:32

Страна спецопераций. Причём обязательно дурацких операций "Ы". Заняв 11-е место в Ванкувере, разгромно победить в Сочи, Отравить изменника и тут же начать требовать защиты его прав. Реанимировать засохшую профсоюзную мумию для прикрытия ограбления. Не удивлюсь если и чудесное возрождение из пепла футбольной сборной тоже спецоперация "Ы". Что-бы никто не догадался (нас там нет, вы фсё врёте ...) :).

parasuk_ 22 июня 2018 | 11:33

Надеюсь, профсоюзы выгонят жулика и вора навального ссаными тряпками. Как это это сделали на митинге против реновации :)

podwodnik 22 июня 2018 | 11:41

parasuk_: Надеюсь, профсоюзы выгонят жулика и вора навального ссаными тряпками. Как это это сделали на митинге против реновации :)

Реновацию отменили или пар ушёл в гудок? Так и с повышением пенсионного возраста будет. Возраст повысят, а в достижение запишут разгон Навального тряпками. Иногда необходимо думать чем тупо следовать глупому шаблону за 11.80.

piter_ug 22 июня 2018 | 11:36

//профсоюзы помогут «выпустить пар» и не дадут перехватить инициативу...//

«Не буди лихо, пока оно тихо».
А если точнее, не буди ватное лихо.
Первыми получат по фэйсу сами прохсоюзы.

tchapaev 22 июня 2018 | 11:42

Пора уже Путину выступить против "пенсионной реформы" и возглавить борьбу нищего народа против жуликов - олигархов по просьбам трудящихся !
Бей жидов - спасай Россию !

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