Выступления профсоюзов запланированы в стратегии властей по пенсионной реформе

Протесты профсоюзов против повышения пенсионного возраста планировались властями при разработке реформы. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их данным, профсоюзы помогут «выпустить пар» и не дадут перехватить инициативу реальным оппозиционным силам.

Впрочем, Навальный, планируя свою протестную активность, собирается провести переговоры с профсоюзами. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказывала пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Пока акции сторонников Навального удалось согласовать в семи российских городах, в трёх получен отказ.