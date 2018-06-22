Российский болельщик, который 14 июня поцеловал колумбийскую журналистку «Дойче Велле», принёс ей извинения
Молодой человек, назвавший себя Русланом, накануне пришёл в офис телерадиокомпании в Москве и по скайпу извинился перед Жюльет Гонсалес Теран. «Я знаю, что ваша работа тяжела и надеюсь, что вы больше никогда не столкнётесь с подобным инцидентом», — цитирует россиянина «Дойче велле». Журналистка приняла извинения болельщика, который, как оказалось, поцеловал её на спор. Он сожалеет, что его неудачную шутку расценили, как сексуальное домогательство.
Напомним, сегодня на Чемпионате мира три матча: в 15 часов играют Бразилия и Коста-Рика, в 18 – Нигерия и Исландия, и в 21 встречаются сборные Сербии и Швейцарии.
Комментарии6
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sandro_007 22 июня 2018 | 10:44
Как много девушек хороших,
Как много ласковых имен,
Но ты не смей их потревожить
Будешь страшно огорчен.
a_111111 22 июня 2018 | 11:07
Пришел, извинился, и поцеловал ее еще раз...:)
x_signal 22 июня 2018 | 11:18
У них там по-поду это уже чуть ли не изнасилованием считается. Вот если бы журналиста-гомосека поцеловал - то всё ок.
dasergey 22 июня 2018 | 11:27
x_signal: можно понять для себя что слюнявить незнакомого человека не прилично что у вас только мысли о людях нетрадиционной ориентации попроще о культуре думайте
ze_danil 22 июня 2018 | 11:30
x_signal: каждый 20 россиянин - носитель ВИЧ или СПИДа...
целоваться на улице это ещё та лотерея...
eroot 22 июня 2018 | 11:28
Попробовал бы он это в мичети.
Потом бы весь тейп извинялся бы перед Рамзаном столетия.