Египетская футбольная Ассоциация собирается подать жалобу на судейство в матче со сборной России
Как заявил глава Ассоциации, судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам, когда в штрафной упал Морван Муксен. В дополнение к этому было также совершено нарушение в моменте с автоголом Ахмеда Фатхи, сказал он.
Комментарии11
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honduras_na_colime 22 июня 2018 | 10:47
Наивные потомки фараонов не в курсе, что теперь этот судья может прикупить себе небольшой островок и всю оставшуюся жизнь на нём жировать.
Таковы законы путиномики, ничего не поделаешь.
И да, на другом полюсе этой -номики голосовавшие за вошдя пенсы будут сосать лапу, как это делает зимой символ их страны.
danko_shwabra 22 июня 2018 | 10:50
honduras_na_colime: а у тебе в кокляндии порядок, коклотролль?
honduras_na_colime 22 июня 2018 | 11:16
danko_shwabra: //а у тебе в кокляндии порядок, коклотролль?//
Видишь ли Швабра, пока Касабстан не убрался с нашей земли, о порядке речи не идёт.
И пока не сдрыснете обратно в Орду - вас будут дрючить везде
Я понятно высказал свою мысль, поварёныш дешёвый?
danko_shwabra 22 июня 2018 | 11:28
honduras_na_colime: смотри не кончи коклотролль. Экран зальёшь в мечтах. О великой кокляндии!!! Ха ха ха!
vladimirgornitsky 22 июня 2018 | 10:57
Перед ФИФА явно была поставлена задача - вывести Россию из группы. Для этого была при помощи "жеребьевки" была сформирована группа, которая слабее всех остальных групп на чемпионате просто до неприличия. Но, поскольку не было уверенности, что даже из такой группы Россия сможет выйти самостоятельно, ничего удивительного, что были задействованы и судьи.
В итоге Россия вышла в 1/8 финала, и это вполне скромное для хозяйки чемпионата достижение уже подается российской пропагандой как огромный успех.
Об истинной силе российской команды можно будет судить, когда она встретится если хотя бы с приличной, а не с откровенно слабой командой.
akpykc 22 июня 2018 | 11:06
vladimirgornitsky: Судья имел право давать пенальти, после каждого навеса в штрафную Египтян, за обнимашки защитников с Дзюбой, однако он этого не делал.
accyapa 22 июня 2018 | 11:11
vladimirgornitsky: "Перед ФИФА явно была поставлена задача - вывести Россию из группы".
Не только перед ФИФА, но и перед Мадридским Реалом. И именно они в финальном матче Лиги Чемпионов срубили Салаха и Египетская сборная, с травмированным Салахом, превратилась в стадо овец.
sg90 22 июня 2018 | 11:14
vladimirgornitsky:
ДА ты что? А вот твои островные хозяева пишут что качественный допинг. Вы там как то определитесь уже
Так вот, открою тебе правду. Россия уже купила полуфинал. Только ты этого не увидишь - еще на выходе в четвертьфинал вздернешься )))
a_111111 22 июня 2018 | 11:05
Все что в данном случае возможно, это судью могут немного наказать... Во всем остальном абсолютно бессмысленая и бесполезная возня. Можно подумать что были сомнения что они туристы. Только наша пресса превозносила их силу, чтобы повысить статус победы нашей сборной...
len56 22 июня 2018 | 11:06
Любая проигравшая сторона будет говорить о заговоре...России пока везёт.
А вот что должна говорить Аргентина после такой игры с хорватами? Кого обвинять? Марсиан? А немцы после проигрыша мексиканцам???
Так что завязывайте пороть куйню,сидя на диванах!
wuwer 22 июня 2018 | 11:19
Ну это они зря....могут начаться очередные шаманские пляски:
- возбудится Росскомпозор, найдут кучу вирусов вокруг турпотока
- переложат вину за самолет на головы египтян, с головы путинского влезания в Сирию