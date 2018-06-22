Бывшая глава сети «Пятёрочка» Ольга Наумова возглавила розничную сеть «Магнит»
Как пишет РБК, в августе ей предстоит представить новую стратегию компании, стоимость которой в последние месяцы снижается.
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Как пишет РБК, в августе ей предстоит представить новую стратегию компании, стоимость которой в последние месяцы снижается.
Спора между нами нет, Антон. Ну, или почти нет Понимаю, какие чувства должны испытывать украинцы, глядя на торжество людей с гербом России на майках. Той России, которая повинна в страданиях их Родины, смерти близких. И мне – стыдно. В том числе за свою животную радость, что Дзюба перепрыгнул того араба и попал мячиком в угол…
Комментарии5
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kryimsdiiick 22 июня 2018 | 10:55
Может, почище станет в магнитах, а то ведь гадюшники
tchapaev 22 июня 2018 | 11:02
kryimsdiiick:
Что Магнит, что Пятерочка - одна и та же помойка, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
income 22 июня 2018 | 11:19
tchapaev: Что вы хотели за те деньги, с которыми мы ходим в эти магазины! Спасибо им, что сохраняют торговые залы. Скоро будет, как при совке, длинные очереди к прилавку. Налоги-с, проверки-с, онлайны-с...
m_doc 22 июня 2018 | 11:26
income: А за какие деньги вы хотите ходить? Ходите в Азбуку вкуса, если нужно обязательно подороже, вход свободный:)
У меня в районе и Магниты, и Пятерочка нормальные, Видимо, это зависит от местного начальства.
nikolaitschi 22 июня 2018 | 11:14
Забавно понаблюдать как "родственнички" затаптывают в гряз хорошую идею. Не это ли гонорар за песни о Сирии и Украине. Одно отличие от предыдущего - Галицкий жив и пока на свободе. Подобный опыт Евросети был недолгим.