Рогозин: Производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов будет завершено
Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, дальше летать планируется исключительно на «Ангаре». При этом он не назвал даже примерные сроки окончания производства «Протонов».
Комментарии13
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allasc 22 июня 2018 | 10:40
Празник для Казахстана!!!!! наконецто эту гадость закрыли
opiatnovyi63 22 июня 2018 | 10:46
Что там с разработкой нанобатутов?
tchapaev 22 июня 2018 | 11:18
opiatnovyi63:
Да у нас еще весь завод Прогресс в Самаре Союзами завален - лет на 20 хватит при таких темпах запусков.
opiatnovyi63 22 июня 2018 | 11:22
Тупица и пустозвон ... Видимо, очень приятно лижет и предан Вождю!
arabtom 22 июня 2018 | 10:46
Видать, после завершения полета "Протонов", у нас в космос вообще ничего летать не будет, разве что с батутов)))
tchapaev 22 июня 2018 | 11:15
arabtom:
Рогозин видно решил по пути Маска пойти - позакрывать все , чтоб себе зарплату сохранить.
tks 22 июня 2018 | 10:54
"Свежо предание, да верится с трудом". ©
donez 22 июня 2018 | 11:02
Заявил глава Роскосмоса? На ангаре летать? Так она не летает... А пилотируемая часть проекта вообще закрыта Роскосмосом, как потерпевшая фиаско, причем официально. Он что не знает, что у него происходит в ведомстве? Разработка, ведущаяся с 1995 года, вылетела благодаря ему в трубу. Как и лунная база, обещанная тем же не очень серьезным человеком, гораздому на обещания и ничего не сделавшему после них дачи....
archibald_dandy_esquire 22 июня 2018 | 11:48
donez: @ Разработка, ведущаяся с 1995 года, вылетела благодаря ему в трубу. Как и лунная база, обещанная тем же не очень серьезным человеком, гораздому на обещания и ничего не сделавшему @
теперь лунная база не актуальна - только на Марс!
Рогозин обещал, что скоро уже - готовятся экипажи марсоходов и батуты для их перебрасывания на планету - триллионы рублей будут освоены Рогозиым с сыном Рогозина, такуже предполагается строительсвто моста на Марс бр. Ротенбергами с сыном бр. Ротенбергов -#Роисся, впердё!
tchapaev 22 июня 2018 | 11:10
Понятно, денег нет и не будет.
Будем летать на батутах.
Тут главный вопрос - кто работать будет в стране , если производства нет, заводы разрушены, молодежь вся эмигрирует в Европу, чтоб как то выжить, пенсионеры обречены на вымирание ....
luger_max_otto 22 июня 2018 | 11:10
Ангара практически не строится, протоны- всё, в общем, лучше бы Рогозин себе не ногу прострелил. Потребовать от него стоит допрыгнуть с помощью батута до Луны. Вместе с Хутин Пуем...
tchapaev 22 июня 2018 | 11:21
luger_max_otto:
Протоны это худшее изделие - из пяти пусков один долетал куда надо, а в остальном - дно Индийского океана, откуда там качество будет, если работают чабаны из Таджикистана на сборке ракет.
lager23 22 июня 2018 | 11:37
Правильно, контракт на запуски с Маском путерастам дешевле обойдётся!