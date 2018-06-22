Журналиста Евгения Куракина арестовали на 15 суток

Журналиста Евгения Куракина, задержанного в Реутове по дороге на встречу с губернатором Московской области, арестовали на 15 суток. Об этом он сам сообщил ресурсу «ОВД-инфо». Ранее Куракин рассказал, что его задержали и отвезли в реутовский городской суд, где обвинили в побоях. Журналист отметил, что подобное задержание перед встречей с губернатором происходит уже третий раз. Сам журналист связывает этом с наблюдением на президентских выборах 18 года.

На своей странице в Фэйсбуке Евгений Куракин писал, что обнаружил системное подавление мобильной и интернет-связи на избирательных участках города, чтобы воспрепятствовать наблюдению.