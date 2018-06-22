Протесты профсоюзов против повышения пенсионного возраста планировались властями при разработке реформы
Об этом сегодня пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их данным, профсоюзы помогут «выпустить пар» и не дадут перехватить инициативу реальным оппозиционным силам.
Комментарии17
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polsan 22 июня 2018 | 10:38
.... а кода профсоюзные главари ели свои хлеб зазря?! )
serge_moro 22 июня 2018 | 10:39
polsan: Пора пробуждаться россиянам и показать полутораметровым захватчикам власти ,кто в доме хозяин. Иначе воры и бандиты зароют десятки миллионов людей ,которые и близко не приблизятся к пенсии. Населению пора стать народом и ударить единым кулаком по воровским башкам ,которые потеряли давно реальность жизни. Вставай Россия с путинских колен и возьми то,что тебе принадлежит по праву,по Конституции !!! .Хватить бздеть , а то будет еще хуже. Терять то уже нечего,если бандиты забирают не только ваши деньги,но уже и жизни миллионов
evgolius7 22 июня 2018 | 10:41
Новый анекдот...лояльные профсоюзы....
Обозвались профсоюзами...как мотоциклисты байкерами.
zapadnay 22 июня 2018 | 11:06
evgolius7:
Там все ещё Шмаков сидит в главных? Если так, тогда совсем не удивляют все эти манёвры.
andygo__ru 22 июня 2018 | 11:28
zapadnay: "Там все ещё Шмаков сидит в главных? Если так, тогда совсем не удивляют" ---
--- да, именно он, соколик наш. Такой же несменяемый и защитник простых людей, как идругой соколик...
...ой... как старший и мудрейший соколик! ;)
danko1 22 июня 2018 | 10:40
Понимал Путин, что преступление совершает с так называемой "реформой", поэтому и подготовил "протест" прикормленных холуёв, специально для этого существующих.
Только президентом Путина уже называть нельзя.
После его заявления 2005 г. можно считать, что он сам уже в отставку подал.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 10:55
Надеюсь, это не поможет чекистам, захватившим власть. Хутина- на пуй!
sbk 22 июня 2018 | 10:48
Открыли секрет.
tks 22 июня 2018 | 10:50
Шмаковщина- шеинщина.
kryimsdiiick 22 июня 2018 | 10:50
Баранов нужно резать или стричь, всё правильно.
timwlad75 22 июня 2018 | 10:51
Протесты профсоюзов против повышения пенсионного возраста планировались властями при разработке реформы
Об этом сегодня пишет газета
«Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По их данным, профсоюзы помогут «выпустить пар» и не дадут перехватить инициативу реальным оппозиционным силам.
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Ну вообще то профсоюзы и сами должны заботится чтобы не состоялась реальная оппозиция так как это отнимет хлеб у профсоюзов.
Бюджет то не резиновый .На всех не хватает.И в обществе реальная конкуренция быть рабовладельцем или рабом.
Так что если профсоюзы не сгнобят партийную оппозицию,то партийная оппозиция сгнобит профсоюзы.
Господин Яшин из партийной оппозиции уже демонстрировал своё вмешательство в дела профсоюзов решая проблемы дворников и водителей.
И так господа в профсоюзах, дебильная продажная популистская партийная оппозиция у вас забирает хлеб.
Вы чё, хотите как на Украине ?! Не надобно кумовства и плодить многопартийную систему .
greeg1 22 июня 2018 | 11:01
Я вас предупреждал.
Федерация независимых профсоюзов России решила провести митинги против повышения пенсионного возраста 19.06.2018 18:11)
Профсоюзные боссы вылезли на заработок. А где вы были до того, как страну довели до ручки и кремлёвским начали предъявлять претензии до двух миллионов подписей? Или к вам не обращались всё это время? Скоты.
А вот про то, что Шмаков ручкается с путиным и Медведевым, падла рувинский почему то затёр. Наверное тоже профсоюзный сынок.
nikolaitschi 22 июня 2018 | 11:04
Пусть родители пройдут по улицам со своими детьми. Оторвавшись от зомбоящика, люди увидят, что Навальный (образ собирательный) - это молодо, симпатично, интеллигентно и модно, наконец. Люди быстро поймут где у колонны хвост, а где голова. Правда победит!
zhukovazhan 22 июня 2018 | 11:05
"С профсоюзами мы договоримся"... Профсоюзы - пока единственная официальная организация работающих россиян, единственная в своем роде, когда интересы граждан для них должны быть первостепенными, и не иначе.
piter_ug 22 июня 2018 | 11:06
//профсоюзы помогут «выпустить пар» //
У прохсоюзов авторитет примерно на уровне табуретки в канализации.
Они могут «выпустить» только свои газы.
vlabumur 22 июня 2018 | 11:15
планировались властями
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«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Я пенсионер, но многих моих друзей коснется, проявлю солидарность, активно поддержу протест.
svirepyi_gary 22 июня 2018 | 11:22
Политическая проститутка Шмаков, на котором пробы негде ставить типа «выводит народ бунтовать»….
Обхохочешься…