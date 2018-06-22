Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук не согласен с некоторыми претензиями Рособрнадзора
Накануне ведомство отказало вузу в аккредитации по программам высшего образования. Руководитель учебного заведения Сергей Зуев отвергает обвинения в недостатке квалификации сотрудников, передает ТАСС.
Качество знаний, преподаваемых школе социальных и экономических наук, известной также как Шанинка, находится на высочайшем уровне, сказал «Эху Москвы» высказал бывший декан социологического факультета вуза Дмитрий Рогозин.
Отказывая в аккредитации, государственные органы ставят крест на возможности образования по международным стандартам, считает Дмитрий Рогозин.
Комментарии2
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natayak 22 июня 2018 | 10:36
Так высочайшее качество - это и есть плохо, потому что слишком много станет тех, кто все понимает.
timwlad75 22 июня 2018 | 10:57
natayak: Так высочайшее качество - это и есть плохо, потому что слишком много станет тех, кто все понимает.
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Ну вообще то сам Дмитрий Рогозин социологическую проблему в отношениях решает просто-ПШЁЛ ВОН И ЗНАЙ СВОЁ МЕСТО!
Ну такой способ общения известен издавна,со времён Адама и Евы.
И потому не хрен тратить деньги на содержание необразованного быдла.
Лучше сменить профиль этого учебного заведения на профиль института Теологии с упором изучения Христианских Православных Религиозных Основ.