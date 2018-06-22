Лондонский вокзал «Чаринг-кросс» был эвакуирован после сообщения о подозрительном человеке
Британская транспортная полиция в Твиттере сообщила, что сейчас вокзал не работает, проходящие поезда на нём не останавливаются. И буквально несколько минут назад пришло сообщение о задержании подозрительного человека.
Комментарии3
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dekadik 22 июня 2018 | 10:11
Может это был Абрамович?
vilingrad 22 июня 2018 | 10:12
Абрамович?! Подъехал с израильской визой наперевес?!
komiccap_nkvd 22 июня 2018 | 10:16
Это был Путин.
Плохо чо задержали. Осталась Россия без президента