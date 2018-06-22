Председателем Партии перемен, вероятно, станет экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Выборы партийного руководства пройдут на завтрашнем съезде. Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак, которая вместе с Гудковым заявляла о создании новой политической структуры, не будет сопредседателем, а станет членом ее политсовета. Об этом рассказал РБК источник в окружении Собчак, и подтвердил собеседник, близкий к партии. По их данным, в политсовет также попадет Андрей Нечаев, председатель «Гражданской инициативы», на основе которой и будет создана новая организация. Он сам подтвердил, что Собчак не будет сопредседателем, поскольку этого и не планировалось, а лидером действительно может стать Гудков. Впрочем, Нечаев подчеркнул, что все решает съезд.
Гудков, в свою очередь, рассказал РБК, что встречался с Собчак накануне, однако, не стал вдаваться в подробности, заверив лишь, что все идет по плану, а дальнейшая информация будет озвучена в субботу, на съезде. Собчак на запрос РБК не ответила.
Как ожидается, помимо прочего, на съезде решится вопрос о смене названия партии с «Гражданской инициативы» на Партию перемен. Изменятся ее эмблема и флаг и будут внесены небольшие изменения в устав.
Комментарии14
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noxepy_7_40_ 22 июня 2018 | 10:08
Ну хоть что-то))) Поздавляю, Димка Гудков! Это хорошее достижение, очень большое)))))
m_doc 22 июня 2018 | 10:20
noxepy_7_40_: А то. Насяльника Гудков, у которого сама Собчак на посылках:)
cosmo_ 22 июня 2018 | 10:09
"А Вы, друзья, как ни садитесь..."
stebinmaku 22 июня 2018 | 10:15
Программа Партии перемен:
1. Хотеть перемен
2. Сменить Путина
3. Продолжать хотеть перемен..
rampa 22 июня 2018 | 10:24
stebinmaku: ты за себя научись отвечать сначала
stebinmaku 22 июня 2018 | 10:32
rampa
Я за себя начал отвечать уже тогда, когда Вы ещё не умели отвечать на комментарии..
rampa 22 июня 2018 | 10:39
stebinmaku: тогда зачем пишете ерунду за других?
stebinmaku 22 июня 2018 | 10:45
rampa
Ерунда - не ерунда, но таковы реалии нынешней российской "оппозиции".
rampa 22 июня 2018 | 11:14
stebinmaku: имеете полное право не любить нынешнюю оппозицию и говорить об этом. Но утверждать, что оппозиция после "смены Путина" будет только ХОТЕТЬ, а не совершать эти перемены ("3. Продолжать хотеть перемен.") у вас нет никаких оснований. Судить о чем-то или о ком-то можно только по действиям. Делать что-то не придя к власти невозможно. Вот когда оппозиция, придя к власти, не выполнит свои обещания, тогда нужно их критиковать и менять на других. Хотя если оппозиция сделает возможным хотя бы сменяемость власти, нужно будет быть им за это благодарным )))
polba 22 июня 2018 | 10:22
Ещё одна баночка с прожорливыми паучками.
Интересно, они хоть пару лет продержаться или за пару месяцев друг дружке глотки перегрызут?
vladimir1_57 22 июня 2018 | 10:28
Партия перемен - от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Не так сидим!!! )
shlevet 22 июня 2018 | 10:35
А Геннадия возьмет в партию перемен?
ramus 22 июня 2018 | 10:52
Пустышка.
piter_ug 22 июня 2018 | 11:03
А чего не домушницу в вощьди?
Тогда бы назвали Партия домушников.