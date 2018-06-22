Председателем Партии перемен, вероятно, станет экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Выборы партийного руководства пройдут на завтрашнем съезде. Бывшая кандидат в президенты Ксения Собчак, которая вместе с Гудковым заявляла о создании новой политической структуры, не будет сопредседателем, а станет членом ее политсовета. Об этом рассказал РБК источник в окружении Собчак, и подтвердил собеседник, близкий к партии. По их данным, в политсовет также попадет Андрей Нечаев, председатель «Гражданской инициативы», на основе которой и будет создана новая организация. Он сам подтвердил, что Собчак не будет сопредседателем, поскольку этого и не планировалось, а лидером действительно может стать Гудков. Впрочем, Нечаев подчеркнул, что все решает съезд.

Гудков, в свою очередь, рассказал РБК, что встречался с Собчак накануне, однако, не стал вдаваться в подробности, заверив лишь, что все идет по плану, а дальнейшая информация будет озвучена в субботу, на съезде. Собчак на запрос РБК не ответила.

Как ожидается, помимо прочего, на съезде решится вопрос о смене названия партии с «Гражданской инициативы» на Партию перемен. Изменятся ее эмблема и флаг и будут внесены небольшие изменения в устав.