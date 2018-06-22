Протесты профсоюзов против пенсионной реформы выгодны Кремлю

Акции профсоюзов позволят выпустить пар людям недовольным повышением пенсионного возраста. Так считают близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей». По мнению одного из них властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному. К тому же они могут устраивать акции протеста в неудобное время, чтобы пришло мало людей. Согласовав митинг профсоюзов, власти могут отказать другим желающим, полагает ещё один собеседник. И в том числе цитата «оттеснить оппозиционные партии и внесистемщиков». С этим согласен политолог Евгений Минченко. Профсоюзы протест поддержали, поскольку тему пенсионной реформы по словам эксперта нельзя отдавать на откуп оппозиции. Единая Россия и Федерация независимых профсоюзов давние партнёры. В ближайшее время пройдёт публичная акция, которая это подтверждает, полагает политолог Дмитрий Орлов. У главы федерации Михаила Шмакова к тому же хорошие отношения с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым. Это рассказал газете один из близких к Кремлю собеседников Ведомостей. Шмаков отрицает обсуждение митингов в регионах с администрацией президента.

Профсоюзное объединение Конфедерация труда России подала более 50ти заявок на проведение митингов против пенсионной реформы. В то же время Алексей Навальный объявил о намерении устроить всероссийскую акцию протеста. В 7ми городах акции соратников Навального согласованы. Для проведения митингов в Москве и Петербурге политик по данным Ведомостей намерен договариваться с профсоюзами.