Протесты профсоюзов против пенсионной реформы выгодны Кремлю
Акции профсоюзов позволят выпустить пар людям недовольным повышением пенсионного возраста. Так считают близкие к Кремлю собеседники «Ведомостей». По мнению одного из них властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному. К тому же они могут устраивать акции протеста в неудобное время, чтобы пришло мало людей. Согласовав митинг профсоюзов, власти могут отказать другим желающим, полагает ещё один собеседник. И в том числе цитата «оттеснить оппозиционные партии и внесистемщиков». С этим согласен политолог Евгений Минченко. Профсоюзы протест поддержали, поскольку тему пенсионной реформы по словам эксперта нельзя отдавать на откуп оппозиции. Единая Россия и Федерация независимых профсоюзов давние партнёры. В ближайшее время пройдёт публичная акция, которая это подтверждает, полагает политолог Дмитрий Орлов. У главы федерации Михаила Шмакова к тому же хорошие отношения с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым. Это рассказал газете один из близких к Кремлю собеседников Ведомостей. Шмаков отрицает обсуждение митингов в регионах с администрацией президента.
Профсоюзное объединение Конфедерация труда России подала более 50ти заявок на проведение митингов против пенсионной реформы. В то же время Алексей Навальный объявил о намерении устроить всероссийскую акцию протеста. В 7ми городах акции соратников Навального согласованы. Для проведения митингов в Москве и Петербурге политик по данным Ведомостей намерен договариваться с профсоюзами.
Комментарии26
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serge_moro 22 июня 2018 | 10:06
Путин не только ворюга и заказчик всех громких преступлений в России ,но он и безбашенный авантюрист,который может легко пробираться по лезвию бритвы ,не пугаясь уже никого. С населением ему повезло. Россияне самые непривередливые,самые терпимые люди на планете Земля. Они сегодня радуются футболу,а завтра незаметно будут умирать от удушливой ,антинародной политики проходимца-вора ,который так искусно и тактично использует все слабости своих граждан. Ему плевать сколько его бандерлоги будут жить 50 или 60 лет.Главное,что он себе измерил очень долгую жизнь под прикрытием ядерного оружия и своих 120 миллионов крепостных.
danko1 22 июня 2018 | 10:10
Эти кремлевские холуи никакие не профсоюзы.
Реальному профсоюзу дальнобойщиков митинговать не дают, объявляя их 5-ой колонной.
А эти кремлевские холуи предназначены быть пастухами баранов, чтобы "протестовали" под присмотром и слить сам протест.
norgemann 22 июня 2018 | 10:22
danko1: Самое смешное, что и Эхо Москвы управляется кремлевскими холуями.
tks 22 июня 2018 | 10:32
norgemann: Каким образом? подскажете?
serge_moro 22 июня 2018 | 10:34
tks: Пора пробуждаться россиянам и показать полутораметровым захватчикам власти ,кто в доме хозяин. Иначе воры и бандиты зароют десятки миллионов людей ,которые и близко не приблизятся к пенсии. Населению пора стать народом и ударить единым кулаком по воровским башкам ,которые потеряли давно реальность жизни. Вставай Россия с путинских колен и возьми то,что тебе принадлежит по праву,по Конституции !!! .Хватить бздеть , а то будет еще хуже. Терять то уже нечего,если бандиты забирают не только ваши деньги,но уже и жизни миллионов
norgemann 22 июня 2018 | 11:45
tks: Веник получает деньги из Газпрома. ЭМ служит для отвода пара у недовольного населения. Почитайте Лимонова, тот приводит много фактов когда Веник откровенно саботировал протестные выступления организованные оппозицией.
avp235 22 июня 2018 | 10:15
serge_moro:
Чтобы развалить движение, его надо организовать и возглавить ...
sedoievgeniy 22 июня 2018 | 10:33
serge_moro: Ну свистеть Вы горазды, ну фантазер "заказчик всех громких преступлений в России" "легко пробираться по лезвию бритвы" пределы сказок то знать надо, а то от смеха народ животы надорвет - представляя В.В.В. с голым торсом идущим по лезвию бритвы, что б заказать Б. Грицу, перезывание горла ведущей радиостанции Т.Фельгенгауэр. И почему 120 миллионов крепостных а не 146 880? Кстати если Вы считаете себя крепостным почему остальные свободные люди должны себя считать крепостными. Вам что запрещают выезжать за рубеж, или рассказывать политические анекдоты или неходить на выборы, или не дают читать и смотреть и спать с кем хотите и только порят на конюшне!
lager23 22 июня 2018 | 11:01
Экономической основой штрейкбрехерства является безработица. Во многих странах существуют организации, позволяющие заменить постоянных работников временными, политическая же основа путинизма это манипуляция общественным мнением и подлог с имитацией, где "шмаковским профсоюзам" отведено своё почётное место.
Следите за их руками, товарищи!
luger_max_otto 22 июня 2018 | 10:09
Возможно- но вряд ли это сильно поможет режиму. Хутина- на пуй!
sedoievgeniy 22 июня 2018 | 10:37
luger_max_otto: НУ орел ну интеллектуал!!! Вы не перепутали дворовой забор с сайтом, где якобы высоко интеллектуальные либералы как они пишут о себе, выдают свои высоко художественные перлы о власти и низости его падения.
tks 22 июня 2018 | 10:46
sedoievgeniy: За неимением гербовой - можно и на заборе. Нет ничего лучше наглядной агитации ;')))
lenin3 22 июня 2018 | 10:10
Тут нет самого главного уточнения:если это шмаковские профсоюзы,кормящиеся из бюджета-то,Кремлю,конечно,выгодно.А если,такие,как в своё время были на российском заводе"Форда"-то нет.Но таких щас не осталось...
polba 22 июня 2018 | 10:20
Профсоюзы-то может и прокремлёвские. Но уж коли к протестам подключился Лёшик, они будут гарантированно слиты. Без вариантов.
tks 22 июня 2018 | 10:30
polba: Гумно полное эти "протесты" провластные. Гапоновшина 2.0.
Руководство КТР (конторка, инициировавшая всё это дело) - сидит в ГосДурке.
putin_itogy 22 июня 2018 | 10:25
Дешёвый гопник,
чекистня как всегда играет в "стратега".
МногоходоВОВОчники, мать вашу..
tks 22 июня 2018 | 10:44
putin_itogy: Разве гэбилы могут по-другому?
"Политика" всегда была их "коньком-горбуньком".
lager23 22 июня 2018 | 11:08
putin_itogy: военная хитрость Володи всегда оборачивается трагедией людей (МН17), казнокрадством или нелепостью вроде игры окурка на пианино!
tks 22 июня 2018 | 10:27
Что и требовалось доказать!
А уступки профсоюзам выгодны власти: в петиции прямо указано, - "щемите самозанятых"! Годик уступят, зато власть получит повод к обложению налогом всех карточных переводов!
trans 22 июня 2018 | 10:36
В Думу направили самый жесткий вариант повышения пенсионного возраста. Вполне возможно это сделали специально, чтобы потом Путя чуть снизил и народ будет ему очень благодарен.
nds 22 июня 2018 | 10:37
Между тем Россия готовится к новому этапу пенсионной реформы и он уже не за горами!
"В январе - апреле 2018 года Россия увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 26,3% по сравнению с январем - апрелем прошлого года - до 335 тыс. тонн, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы госстатистики (Росстат).
По мнению некоторых экспертов, из-за высокого содержания в составе пальмового масла доли жирных насыщенных кислот (50%), оно значительно повышает уровень холестерина в крови (для сравнения: в оливковом и подсолнечном масле этот показатель составляет 10 и 14% соответственно). Кроме того, пальмовое масло действует как усилитель вкуса, а пальмитиновая кислота плохо усваивается детским организмом и может вызывать аллергию".
Убыль людей предпенсионного возраста можно значительно ускорить, наполняя продуктовую корзину некачественными и просто вредными, но дешевыми продуктами питания.
glebbalbesov 22 июня 2018 | 10:50
nds: Угу, жить вообще вредно. Значит мясо со всякими антибиотиками это нормально. Вот он новый враг-пальмовое масло....можно взять газеты десяти-двадцати летней давности, там таких же статеек о вреде чего-либо- сотни....сазар, белая смерть, соль такая-же, яйца, черный хлеб....
nds 22 июня 2018 | 11:17
glebbalbesov: Думаете, что если к вредному мясу с антибиотиками добавить еще и дешевые продукты с пальмовым маслом (которого там отродясь не бывало), потребитель продукта станет здоровее и, может, даже резко поумнеет, несмотря на образование холестериновых бляшек в сосудах?
shai13 22 июня 2018 | 10:40
Помнится приезжал зачем-то Шмаков в Израиль. Наверно для обмена опытом. В ту пору лидером профсоюзов тут был Амир Перец. Повидимому опыт визави не пришёлся по вкусу ни одному из них: Перец продолжал чуть что объявлять в стране предзабастовочную ситуацию, а Шмаков, как я понимаю, так Шмаковым и остался - помалкивает от съезда до съезда на протяжении многих лет.
leonty 22 июня 2018 | 10:46
Ну, это такая же игра, как собчачка в президенты...
glebbalbesov 22 июня 2018 | 10:46
Ну да... А второй вариант что на Лешу уже надежды мало, надо ему помочь и идет дискредитация профсоюзного протеста. Перестал народ вестись на Лешины призывы... дети отдыхают... да им и тема неинтересна... надо Лешеньке помочь....правда йэхо?