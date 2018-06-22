Популярный российский рэп-исполнитель Face заявил, что уходит служить в вооружённые силы
В своём Твиттере он написал"Ухожу в армию. Увидимся через год". В одном из комментариев к записи артиста появилась фотография из военкомата, на которой Иван Дрёмин – это настоящее имя артиста – запечатлён предположительно во время призывной комиссии.
В октябре прошлого года в интервью Юрию Дудю Face дал понять, что в армию не собирается. Его при этом никто не ищет.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yralez 22 июня 2018 | 09:41
Кто оно ?.
vilingrad 22 июня 2018 | 09:50
yralez: это же Face! Также он знаменит под именем Ass!