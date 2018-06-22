Число кандидатов в мэры Москвы достигло двадцати одного

Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосгоризбиркоме. 8 человек выдвинулись от партий, ещё 13 идут, как самовыдвиженцы. Всем кандидатам необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам также потребуются подписи не менее 36 тысяч избирателей.