Число кандидатов в мэры Москвы достигло двадцати одного
Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосгоризбиркоме. 8 человек выдвинулись от партий, ещё 13 идут, как самовыдвиженцы. Всем кандидатам необходимо собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам также потребуются подписи не менее 36 тысяч избирателей.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
yuriyp 22 июня 2018 | 09:52
У собянина "очко", победа обеспечена...