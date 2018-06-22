Рогозин: Производство ракет-носителей «Протон» после выполнения имеющихся контрактов будет завершено
Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, дальше летать планируется исключительно на «Ангаре».
При этом он не назвал даже примерные сроки окончания производства «Протонов».
Комментарии5
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pmasel 22 июня 2018 | 09:42
"дальше летать планируется исключительно на"
БАТУТЕ
danko1 22 июня 2018 | 09:47
pmasel: Грабить безнаказанно миллиардами, вовлечь в это сына и оставаться в путинской обойме, меняя высокие должности, можно только при полностью преступной власти.
Но не стоит удивляться развалу отношений с НАТО, падающим в океан ракетам, триллионным убыткам гос. корпораций, возглавляемых старыми путинскими подельниками.
Все закономерно, когда мафия всюду рулит.
barsuchok 22 июня 2018 | 09:52
Никто уже и не сомневается, что Роскосмосу конец, только сроков Рогозин предусмотрительно не называет, тут "как масть пойдет".
snagging 22 июня 2018 | 09:58
Виолончели надо делать. Они у Ролдугина дороже космического корабля, бля.
goodman 22 июня 2018 | 10:04
Примерных сроков не названо. Попилить пока ещё можно. "Протон-Гранта" и "Протон-Веста" как бы. Только масштаб по более. Вся надежда на Ангару, Ё-Ангару.