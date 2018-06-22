Суд оставил под арестом одного из десяти обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Суд оставил под арестом одного из десяти обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Речь идёт о начальнике караула пожарно-спасательной части № 2 Сергее Генине.

Напомним, пожар в торговом центре, по официальным данным, унёс жизни 60 человек.