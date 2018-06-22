Более 20 человек пришлось эвакуировать из пассажирского самолёта в аэропорту Тюмени из-за загоревшегося шасси
Как сообщает «Интерфакс», самолёт авиакомпании «ЮТэйр» должен был вылететь по маршруту Тюмень – Ханты-Мансийск, когда при рулении произошло возгорание заднего колеса левого шасси. Никто из находившихся в самолёте не пострадал.
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