Центробанк отозвал лицензию о Московско-Уральского акционерного коммерческого банка
По данным регулятора, банк предоставлял недостоверную отчётность, а на балансе образовались проблемные активы. Выплаты вкладчикам Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля этого года.
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kottigr1 22 июня 2018 | 09:42
Наверное когда в РФ совсем кончатся все банки, ЦБ по привычке начнет отзывать лицензии у пивных ларьков и чебуречных....