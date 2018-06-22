Выступления лояльных власти профсоюзов против повышения пенсионного возраста изначально были предусмотрены сценарием
Выступления лояльных власти профсоюзов против повышения пенсионного возраста изначально были предусмотрены сценарием реализации реформы. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к Кремлю. По этому замыслу, профсоюзы могут взять на себя инициативу и оттеснить другие силы, оппозиционные и несистемные партии, говорит источник издания. Другой собеседник газеты отмечает, что властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем Алексею Навальному.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 09:36
Оказывается, даже "народный протест" заранее срежиссирован.
barsuchok 22 июня 2018 | 09:43
ВВП и Ко приняли эшелонированную оборону, это вам не хухры-мухры!
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 09:48
У Эха и Ко везде заговоры мерещатся. Одни они белые и пушистые.
danko1 22 июня 2018 | 10:06
Это было понятно изначально, что профсоюзы будут громоотводом для снижения накала протеста. Там в руководстве те же кремлевские холуи.
Реальный профсоюз дальнобойщиков 5-ой колонной объявлен и им протестовать запрещено.
lager23 22 июня 2018 | 09:47
mikhail_spb_: Путен - великий сценарист, но совсем хреновый режиссёр, вместо красивой картины у него всегда получается третьесортная х@йн я..., к сожалению!
serge_moro 22 июня 2018 | 10:01
lager23: Путин не только ворюга и заказчик всех громких преступлений в России ,но он и безбашенный авантюрист,который может легко пробираться по лезвию бритвы ,не пугаясь уже никого. С населением ему повезло. Россияне самые непривередливые,самые терпимые люди на планете Земля. Они сегодня радуются футболу,а завтра незаметно будут умирать от удушливой ,антинародной политики проходимца-вора ,который так искусно и тактично использует все слабости своих граждан. Ему плевать сколько его бандерлоги будут жить 50 или 60 лет.Главное,что он себе измерил очень долгую жизнь под прикрытием ядерного оружия и своих 120 миллионов крепостных.
vikwlad 22 июня 2018 | 09:48
Холуи из прокремлёвских профсоюзов всегда выполняют указания своих хозяев из Кремля. Не было такого случая, чтобы они боролись за интересы народа.
yralez 22 июня 2018 | 09:39
Шлюх хватает.....больше и лучше оплачиываемых, чем на панели.
andy66 22 июня 2018 | 09:44
неужели ожидали чего-то другого?...
у чекистов - отъем денег у кого либо - всегда многоуровневая спецоперация
lager23 22 июня 2018 | 09:45
Кто бы сомневался, если учесть какой путенский жоп@лиз возглавляет "профсоюзы".....
в сегодняшней клептократической РФ слово профсоюз звучит нелепо и абсурдно!
Это, как посещение синагоги в гитлеровском Берлине.....
platonnekafrin 22 июня 2018 | 09:46
На самом деле я всё больше обожаю, когда Кремль пишет долгосрочные сценарии, потому что события всегда разворачиваются не по писанному. Полковник в отставке может вцепиться и висеть, но не карабкаться.
yuriyp 22 июня 2018 | 09:49
Возглавить протест чтобы затем слить его в канализацию- известная метода. Тем более, что достаточно всяких ублюдков, готовых обслуживать власть за бабло. Пример- та же собчак на последних выборах...
blindpew_33 22 июня 2018 | 09:51
Это какие такие "профсоюзы" имеются в виду?
ФНПР, что ли? Бывший ВЦСПС и "школа коммунизма"?
О даааа, это всем профсоюзам профсоюзы!
Они ка-ак запростестуют, ухх, все мало не покажется!
dekadik 22 июня 2018 | 09:57
Никакие профсоюзы не оттеснят оппозиционные силы у них слишком узкая направленность в деятельности.
irinakingsize1 22 июня 2018 | 10:02
Почему-то профсоюзами руководит мужчина. Вроде же считается, что издревле это женская профессия. Да и старенький он-наклоняться
radionews 22 июня 2018 | 10:03
Чтоб развалить любой протест, надо его организовать и возглавить.
Тот же столетний почерк.
zztop1960 22 июня 2018 | 10:04
Чего пенсионеры возмущаются ? Хотели Крым , крымский мост, Донбасс, Сирию, чемпионаты ? Ну так вот и расплатитесь , у государства на это денег нет , платите с гордостью за величие из своего кармана