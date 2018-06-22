Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на заключительный матч группового этапа ЧМ со сборной Нигерии
Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на заключительный матч группового этапа Чемпионата мира по футболу со сборной Нигерии. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на аргентинское телевидение, которое, в свою очередь, цитирует источник в Ассоциации футбола Аргентины. По его словам, сборная взбунтовалась и хочет, чтобы вместо Хорхе Сампаоле команду возглавлял его помощник.
Накануне сборная Аргентины уступила команде Хорватии со счётом 0:3, чем крайне затруднила задачу выхода из группы.
Аргентина, набравшая 1 очко в двух матчах, предельно осложнила себе задачу выхода из группы. Сегодня сыграют сборные Исландии и Нигерии. Эта встреча начнётся в 18 часов. В 15 встречаются Бразилия и Коста-Рика, а в 21 – Сербия и Швейцария.
Комментарии3
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merelymy 22 июня 2018 | 09:11
О чём поёт ночная птица,
Одна в осенней тишине?
О том с чем скоро разлучится
И будет видеть лишь во сне.
О том, что завтра в путь неблизкий,
Расправив крылья, полетит.
О том, что жизнь глупа без риска,
И правда всё же победит.
Hочные песни птицы вещей
Мне стали пищей для души.
Я понял вдруг простую вещь -
Мне будет трудно с ней проститьсz,
Холодным утром крик последний
Лишь бросит в сторону мою
Hочной певец, я твой наследник,
Лети, я песню допою.
zolingen 22 июня 2018 | 09:15
Вообще результаты всех фаворитов начинают походить на своеобразный бойкот.
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 09:30
zolingen: Месси от злобы даже мячик в лицо лежащего игрока пнул. Ничо так байкот. Хохлоботам до сих пор мерещится "весьмирснами".