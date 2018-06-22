Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на заключительный матч группового этапа ЧМ со сборной Нигерии

Футболисты сборной Аргентины попросили сменить тренера на заключительный матч группового этапа Чемпионата мира по футболу со сборной Нигерии. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на аргентинское телевидение, которое, в свою очередь, цитирует источник в Ассоциации футбола Аргентины. По его словам, сборная взбунтовалась и хочет, чтобы вместо Хорхе Сампаоле команду возглавлял его помощник.

Накануне сборная Аргентины уступила команде Хорватии со счётом 0:3, чем крайне затруднила задачу выхода из группы.

Аргентина, набравшая 1 очко в двух матчах, предельно осложнила себе задачу выхода из группы. Сегодня сыграют сборные Исландии и Нигерии. Эта встреча начнётся в 18 часов. В 15 встречаются Бразилия и Коста-Рика, а в 21 – Сербия и Швейцария.