«Яблоко» вновь попытается выдвинуть кандидата на пост мэра Москвы
Конференция московского отделения партии соберется для этого в очередной раз. Лидер отделения Сергей Митрохин сказал «Эху Москвы», что единственным кандидатом от партии будет он сам.
В то же время, по данным «Интерфакса», конференция будет рассматривать на пост мэра только кандидатуру главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой, которая была согласована федеральным бюро «Яблока»
Комментарии4
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venmud 22 июня 2018 | 09:18
"Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов."
captainobvious 22 июня 2018 | 09:21
"Что они ни делают, не идут дела.
Видно, в понедельник их мама родила..."
kara 22 июня 2018 | 09:27
Яшин с Гудковым выдохнули
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 09:33
Какой кандидат может быть у партии, пользующейся доверием у 1.05% населения РФ?