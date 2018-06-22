Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны

Среди них и трофейная карта первого этапа «Плана Барбаросса».

Минобороны открыло сайт, посвященный первым дням Великой Отечественной войны. На портале собраны оцифрованные архивные документы этого периода – директивы Народного Комиссара Обороны, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, принявших на себя удар немецких войск, наградные документы и описания подвигов. Среди наиболее интересных бумаг – копия рукописного приказа, составленная начальником генштаба Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны – фактически первое боевое распоряжение Наркомата Обороны. Также в проекте представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», где подробно отмечены группировки немецких войск и направления основных ударов вермахта.

Как отметили в Минобороны, документы развенчивают многие мифы и ставят «заслон набирающей обороты фальсификации истории».

Сегодня в России отмечается День памяти и скорби, в ознаменование 77 годовщины начала Великой отечественной войны.