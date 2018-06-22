Министерство обороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
Среди них и трофейная карта первого этапа «Плана Барбаросса».
Минобороны открыло сайт, посвященный первым дням Великой Отечественной войны. На портале собраны оцифрованные архивные документы этого периода – директивы Народного Комиссара Обороны, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений, принявших на себя удар немецких войск, наградные документы и описания подвигов. Среди наиболее интересных бумаг – копия рукописного приказа, составленная начальником генштаба Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны – фактически первое боевое распоряжение Наркомата Обороны. Также в проекте представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», где подробно отмечены группировки немецких войск и направления основных ударов вермахта.
Как отметили в Минобороны, документы развенчивают многие мифы и ставят «заслон набирающей обороты фальсификации истории».
Сегодня в России отмечается День памяти и скорби, в ознаменование 77 годовщины начала Великой отечественной войны.
Комментарии36
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mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 09:05
У сапогов прямо разгул гласности!
Небось, опубликовали только "нужные" документы, подпирающие лживую сталинско-агитпроповскую версию войны?
pmasel 22 июня 2018 | 09:14
mikhail_spb_: А че версии? Версия одна - никто не хотел воевать за коммуняк, и усатого вошьдя единственный аргумент - заградотряды. Только осознание того, что немецкий усач не лучше стало переломом в войне. При этом Сталин еще год своим "военным талантом" заставлял КА отступать неся огромные потери.
sandro_007 22 июня 2018 | 09:20
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война..
mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 09:28
sandro_007:
В этом куплете сплошная ложь.
Киев в 4-00 не бомбили, а о начале войны сообщил Молотов в полдень.
johio 22 июня 2018 | 09:31
mikhail_spb_: Сталин вообще был трусом и абсолютно лишенным честолюбия человеком. И 22.5 тысячи танков наклепал, чтобы тихо обороняться где-то за Уралом.
sandro_007 22 июня 2018 | 09:33
Вздрогнут колеса вагона,
Поезд помчится стрелой,
Ты мне с перрона - я с эшелона
Грустно помашем рукой..
pani 22 июня 2018 | 09:57
mikhail_spb_: mikhail_spb_: mikhail_spb_: mikhail_spb_:
pani 22 июня 2018 | 10:00
pani: Ага, немецкие самолеты на границе ждали, когда молотов соизволит сообщить народу...
А 07.15 в рифму песни не укладывалось.
polba 22 июня 2018 | 09:58
mikhail_spb_: Это да. Первые бомбы упали на Киев 22 июня 1941г. не в 4-00, а примерно в 5-15. Значительная разница, однако.
kottigr1 22 июня 2018 | 10:08
polba: Севастополь . Город , первым встретивший начало Великой Отечественной войны .
22 июня 1941 года в 3 часа 06 минут
Начальник штаба Черноморского флота адмирал И.Д. Елисеев приказал открыть огонь по немецким самолётам.
22 июня 1941 года, за 45 минут до нападения немецко-фашистских войск на Советский Союз, по официальной версии немецкие самолёты появились над Севастополем. На парашютах с них сбросили донные неконтактные мины
drgonish 22 июня 2018 | 10:07
mikhail_spb_:
[а о начале войны сообщил Молотов в полдень.]
И что конкретно он сообщил в полдень?
https://www.youtube.com/watch?v=KewkPactF2M
[Киев в 4-00 не бомбили]
А восколько? В 7?
А когда будет разоблачение песни "Гоп со смыком"?
honduras_na_colime 22 июня 2018 | 09:31
sandro_007: Портянки, вы до сих пор историю той войны изучаете по фильмам и даже песням.
Ну, а министерство нападения Путирашки наконец-то за 80 почти лет, отыщет план обороны от фашистской орды, которая по случая на тот момент была союзником?
А то планы противника нашли и публикуют, а свои всё никак.
Портянки, защитники углеводородины, у вас есть ответ?
kdv75 22 июня 2018 | 09:40
honduras_na_colime: А вы кто, дурачок?
testmeter 22 июня 2018 | 10:07
sandro_007: Киев бомбили, а в Москве гуляли выпускные балы и жрали мороженку. Но при этом все заслуги победы приписывают почему-то России, территория которой войной была затронута куда меньше Украины и Беларуси, как будто другие народы СССР и не воевали вовсе
drgonish 22 июня 2018 | 09:44
pmasel:
[Только осознание того, что немецкий усач не лучше стало переломом в войне.]
Это примерно такой же идиотизм, как если говорить, что фактический слив в Первой мировой - это потому, что никто не хотел воевать за Никки, а король Вилли был просто прекрасен.
Переломом в войне стало, в частности, приучение деревенских мужичков к дисциплине, и осознание того факта, что командир(начальник) всегда умнее тебя.
drgonish 22 июня 2018 | 09:47
P.S.
А воевать ты и сейчас будешь не лучше, чем отстаиваешь свои интересы у своей жил. конторы.
pmasel 22 июня 2018 | 09:54
drgonish: Хорошь бредить. Летом - осенью 41года против гитлера воевала кадровая армия, а не новобранцы. И про мужичков из деревни - На 41год 37% жили в городах, средний возраст 25 лет.
polba 22 июня 2018 | 09:56
pmasel: Видимо, бесполезно объяснять малолетнему дебилу, что заградотряды появились после приказа 227 от 28 июля 1942г., когда "осознание" уже проявилось во всю ширь.
kottigr1 22 июня 2018 | 10:03
polba: ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ № 0428
г. Москва.
17 ноября 1941 года
Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40 — 60 км в глубину от переднего края и на 20 — 30 км вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский, и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами...
И далее по тексту..
Ставка Верховного Главнокомандования
И. СТАЛИН
Б. ШАПОШНИКОВ
Источник: ЦАМО, ф. 208, оп. 2524, д. 1, л. 257-258.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 09:16
Да ничего они не подтверждают. Кроме несусветного бардака.
evgolius7 22 июня 2018 | 09:19
В детстве, когда читал про войну, часто думал "а вот немцы как вообще жили, о чем думали, они сами понимали, что они злодеи-фашисты или нет?"
Теперь...видя нашу действительность понимаю...
mordvinyka_zabiyka 22 июня 2018 | 09:24
mikhail_spb_: Солонин опубликовал у себя на сайте полный вариант мемуаров Гальдера)) Жёлтым показано то что вырезано в ссср-рашке при публикации Примерно половина)) оставлены только те места где гальдер восхищался противником.
Примерно так же и о нынче "опубликовали"))
kottigr1 22 июня 2018 | 09:25
mikhail_spb_: представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», где подробно отмечены группировки немецких войск и направления основных ударов вермахта.
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Правильно, что представлена карта только первого этапа.. Второго этапа скорее всего просто не существует..
drgonish 22 июня 2018 | 09:32
mikhail_spb_:
[Небось, опубликовали только "нужные" документы, подпирающие лживую сталинско-агитпроповскую версию войны?]
Да, что может быть более лживым, чем нападение цивилизованных европейцев на СССР?
Такого не может быть просто. Резун не даст соврать.
hastings 22 июня 2018 | 09:06
Эти документы только укрепляют веру в мудрость православного Вождя И.В. Сталина! Фальсификации не придут.
nitinol 22 июня 2018 | 09:10
hastings 09:06:
///Эти документы только укрепляют веру в мудрость православного Вождя И.В. Сталина! ...///
Трофейный план "Барбаросса" также прославляет И.В.Сталина? Не знал...
antipatrick46 22 июня 2018 | 09:39
hastings: Они давно "пришли": все полки магазинов заставлены фальсификациями - книгами "патриотических" придворных историков-сталинистов.
punyoshohlai 22 июня 2018 | 09:11
Это не интересно.
Вы опубликуйте директивы и приказы ДО 22 июня. Хотя бы с начала 1941 года
zztop1960 22 июня 2018 | 09:13
В России День памяти и скорби , в ознаменование 77 годовщины ВОВ. А вот в Латвии, Литве, Эстонии такой день был 17 июня и 78 годовщина . для них война началась 17 июня 1940 года с вторжения советской армии и оккупации. А у поляков только будет . в сентябре . 79 годовщина . с вторжения и оккупации польши войсками Гитлера и СССР
holic 22 июня 2018 | 09:22
zztop1960: Ни 22, ни 23 даже 30 июня 1941 ни один сапог немецкого солдата на территории РФ(РСФСР) не ступал...О чем помнят и скорбят в РФ в этот день?
pravdatut 22 июня 2018 | 09:33
holic:У них все перепутано и лживо.
samkos 22 июня 2018 | 09:31
Что же эти документы не были рассекречены раньше, чтобы предотвратить "фальсификацию" истории ?
antipatrick46 22 июня 2018 | 09:34
Оцифровали и рассекретили! Если "мифы", то почему секретили 80 лет? Рассекретили гитлеровскую карту, надо же, до какой разнузданной открытости дошло МО! Да еще копии приказов и донесений. С ума сойти!. Документы другого государства, которое называлось СССР. Хранители херовы!
lager23 22 июня 2018 | 09:34
Почему путинизм всё время "рвёт рубаху" исключительно за ВОВ, где благодаря бездарному руководству страны СССР умудрился понести колоссальные людские и материальные потери, не потому ли что это в какой-то степени оправдывает сегодняшнюю неэффективность управления страной, что так легче Путену оправдывать свою никчёмность?
holic 22 июня 2018 | 09:43
lager23: Сначала воевали с немцами, а потом пришлось воевать с немцами...
pravdatut 22 июня 2018 | 09:38
Чего боялись 77 лет.?? Много Москва хранит документов о преступлениях: захват власти в 1917г, голодоморы, репрессии, ГУЛАГ, преступные методы ведения ВМВ и многое другое.