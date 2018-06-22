ЦБ РФ отозвал лицензию у Мосуралбанка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Москва, Мосуралбанк), говорится в сообщении регулятора, сообщает «Интерфакс».
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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московско-Уральского акционерного коммерческого банка (Москва, Мосуралбанк), говорится в сообщении регулятора, сообщает «Интерфакс».
Спора между нами нет, Антон. Ну, или почти нет Понимаю, какие чувства должны испытывать украинцы, глядя на торжество людей с гербом России на майках. Той России, которая повинна в страданиях их Родины, смерти близких. И мне – стыдно. В том числе за свою животную радость, что Дзюба перепрыгнул того араба и попал мячиком в угол…
Комментарии1
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j_hasan 22 июня 2018 | 09:03
Единственное, что у Набиуллиной хорошо получается так это отзыв лицензий. И такое чувство, что это ей больше всего в банковской работе нравится...