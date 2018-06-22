Американская компания Tesla закроет филиалы своего подразделения по продаже панелей солнечной энергии в девяти штатах США. Также Tesla уволит почти каждого десятого сотрудника с целью сократить расходы и сохранить рентабельность. По итогам первого квартала текущего года Tesla зафиксировала убытки в размере почти 710 миллионов долларов. Это уже пятый квартал подряд, когда компания сталкивается с рекордными для неё потерями.