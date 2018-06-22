Компания Tesla закроет филиалы своего подразделения по продаже панелей солнечной энергии в девяти штатах США
Американская компания Tesla закроет филиалы своего подразделения по продаже панелей солнечной энергии в девяти штатах США. Также Tesla уволит почти каждого десятого сотрудника с целью сократить расходы и сохранить рентабельность. По итогам первого квартала текущего года Tesla зафиксировала убытки в размере почти 710 миллионов долларов. Это уже пятый квартал подряд, когда компания сталкивается с рекордными для неё потерями.
Комментарии5
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drgonish 22 июня 2018 | 09:08
Ничего, будет праздник и у Илона Маска!
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 09:35
Мыльный пузырь достиг своего максимально допустимого размера. Что будет дальше, все знают.
tchapaev 22 июня 2018 | 09:12
МММ живет и процветает, а Мавроди уже нет.
captainobvious 22 июня 2018 | 09:26
инновации - это вам не лобио кушать
icf 22 июня 2018 | 10:03
У либерохомяков от потрясения пропал дар речи)))