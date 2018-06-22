Украина расширила санкции против России. Санкционный список пополнили несколько партий, включая «ЕР», КПОФ и ЛДПР

Украина расширила санкции против России. Санкционный список пополнили несколько партий, включая «Единую Россию», КПОФ и ЛДПР. Глава Центризбиркома Элла Памфилова, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Всего список увеличился на 30 российских юридических и 11 физических лиц.

Согласно документу, у них должны быть заблокированы активы на территории Украины, им запрещено выводить капиталу оттуда. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским картам.