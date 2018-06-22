Украина расширила санкции против России. Санкционный список пополнили несколько партий, включая «ЕР», КПОФ и ЛДПР
Украина расширила санкции против России. Санкционный список пополнили несколько партий, включая «Единую Россию», КПОФ и ЛДПР. Глава Центризбиркома Элла Памфилова, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Всего список увеличился на 30 российских юридических и 11 физических лиц.
Согласно документу, у них должны быть заблокированы активы на территории Украины, им запрещено выводить капиталу оттуда. Также вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским картам.
Комментарии17
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chapter_2 22 июня 2018 | 08:50
Как бы не злобствовали московские империалисты, а Украина - состоявшееся государство.
varigor 22 июня 2018 | 09:00
chapter_2: "Украина состоявшееся государство"
Не занимайтесь самообманом.
porvana_v_klochya 22 июня 2018 | 09:28
Эхо, а чего там слышно про "список Бабченко" из 47-ми персон? Никого еще не "замочили"? Как этого уродца Аркадия ( в луже свиной крови )? Не поймешь уже, какая из клоунад нерабов забавнее - то ли "убийство Бабченко", то ли эти вот "санкции".
podpindosov_net_01 22 июня 2018 | 09:37
Что за партия такая КПОФ? Эхо что, в редакторы набирает укропов у шалмана?
sg90 22 июня 2018 | 09:10
chapter_2:
Угу. Причем уже второй раз за сто лет )))
Но хорошо в этот раз Россия не стала прошлых ошибок повторять и ждать когда щеневмерлики опять дадут иностраннцам всю свою территорию оккупировать и часть своих исконных территорий все-таки возвратила. А то немцы в 1918 хорошо успели Крым пограбить. Самое удивительное что они не попали в погреба Массандры, так как их засыпали сверху мусором и коллекцию швабы не обнаружили
blinorozhiy_chmo 22 июня 2018 | 09:14
А сад-ясли на Рождественской когда бандеровцы под санкции включат?
Детки ждут бабу-ягу, интересно же ))))
Ааааххахахаххах аааахахахахалршоцладсдмялыааххаха !!!)))))))
bono747 22 июня 2018 | 09:21
chapter_2: вот она, кастрюльная пэрэмоха ))) понадусёры и рогули победят москалей)) весь мир с ними...а, если каклов будут бить, то они же дети))
shlevet 22 июня 2018 | 09:33
chapter_2: //...а Украина - состоявшееся государство....//
Состоявшееся государство имеет контролируемые границы
=)):-)
varigor 22 июня 2018 | 09:03
Санкции против "КПОФ"
---------------
Бандеровцы день от дня всё глупее и глупее. Из кожи лезут вон, лишь бы людей посмешить.
piterjanis 22 июня 2018 | 09:05
varigor: Петя после телефонного разговора с Пу,мелко мстит.
vezdehod 22 июня 2018 | 09:05
Забыли про Миронова - неужели он не входит в их компанию?
varigor 22 июня 2018 | 09:21
vezdehod: "Забыли про Миронова"
Он не очень расстроился. И смеялся вместе со всеми.
boroda_ 22 июня 2018 | 09:21
Украина санкции ввела против России? Как же мы теперь жить будем?!! Ы-ы-ы((
dzinselub 22 июня 2018 | 09:23
А вот КПРФ почему то не включили,видимо ценят Зюгу и уважают.
shlevet 22 июня 2018 | 09:31
Украина блокирует активы (ещё есть???) - видать дело там совсем плохо
serg_anat 22 июня 2018 | 09:34
Какой страшный удар по Зюганова жириновскому, Памфиловой и Ротенбергам... Теперь им остается только застрелиться...
gennady_tlt 22 июня 2018 | 09:37
Ждем открытие газопровода "Северный поток-2". Не слышали, Порошенко против Газпрома и его членов ввел санкции или нет? Они вроде как тоже в "Единой России".