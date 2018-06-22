Дело Серебренникова не изменит систему отчётности учреждений культуры
Об этом РБК заявил глава Минкульта Владимир Мединский. Он не согласился с утверждением, что при действующей системе любой художественный руководитель, пользующийся госфинансированием, становится потенциально обвиняемым.
Комментарии3
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luger_max_otto 22 июня 2018 | 08:58
Проблема не в системе отчетности, а в системе госбюджетного финансирования. Нередко деньги на проект, рассчитанный и спланированный на год (с января по декабрь, все согласовано заранее), приходят в ноябре- декабре.
borhudarov 22 июня 2018 | 09:17
Что за бред? Отчетность буквально выворачивает наизнанку. Коммерции такое в страшном сне присниться может. И комментатор "выше" прав - согласованные деньги приходят бог знает когда. А платить надо уже. Вот и крутись, господин директор.
shlevet 22 июня 2018 | 09:26
Чтобы исключить ситуацию с Серебренниковым, нужно отменить госфинансирование театров.
Максимум налоговые и арендные льготы.
А так пусть сами крутятся.
Если талантливые - заработают.
Если нет - плакать по ним никто не будет