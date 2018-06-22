Ксения Собчак не будет сопредседателем Партии перемен, ограничившись постом в политсовете

Единственным лидером партии станет бывший депутат Дмитрий Гудков, который планирует участвовать в выборах московского мэра. Как пишет издание РБК, ссылаясь на свои источники в партии и в окружении Собчак, Гудков будет избран председателем Партии перемен на съезде. Который намечен на завтра.