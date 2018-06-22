Ксения Собчак не будет сопредседателем Партии перемен, ограничившись постом в политсовете
Единственным лидером партии станет бывший депутат Дмитрий Гудков, который планирует участвовать в выборах московского мэра. Как пишет издание РБК, ссылаясь на свои источники в партии и в окружении Собчак, Гудков будет избран председателем Партии перемен на съезде. Который намечен на завтра.
Комментарии21
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ku111ku 22 июня 2018 | 08:48
Собчак сделала свое дело...Собчак может уходить...
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 08:51
ku111ku: а по моему - спеклись на па'ру ....
vezdehod 22 июня 2018 | 09:03
Она ограничится "Членом" Политсовета..
m_doc 22 июня 2018 | 09:08
vezdehod: А муженёк Виторган не будет против?:)))
ku111ku 22 июня 2018 | 09:20
johnbmw: Чтобы "спечься" надо что то из себя представлять...Собчак хорошая разведчица и не более...А Гудок? Просто сын мошенника...
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 09:25
ku111ku: Гудков взял второе место с 22% на местных выборах ...
m_doc 22 июня 2018 | 09:34
johnbmw: 22% от чего и от кого? Что за легенды и мифы Др. Греции?
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 09:57
m_doc: с сайта - https://gudkov.ru/bio
В 2016 году я участвовал в выборах в Государственную Думу по Тушинскому округу Москвы, однако уступил кандидату от ЕР, получив при этом максимальное число голосов среди оппозиционных кандидатов – более 20% – и проведя в округе 251 встречу с избирателями.
serge_moro 22 июня 2018 | 08:59
ku111ku: Путин просчитался с футболом.Футбол оказался намного популярнее Путина.Путин на фоне футбола смотрится ,как облезлая сетка ворот. Футбол-самая большая сила в мире. Футбол-намного больше и ярче ,чем игра. Футбол-это что-то сверхординарное в человеческом сознании. Путин всухую проиграл футболу. Если сборная России дойдет хотя бы до полуфинала,то Черчесов и некоторые футболисты станут настоящими народными героями. И кто знает ,что будет в 2024 году. Возможно,народ захочет поменять футболиста или Черчесова на липового, дутого Путина. В любом случае футбол побеждает все и всех
luger_max_otto 22 июня 2018 | 09:03
Не нужно фантазировать. У всех свои планы и свои игры.
johnbmw Евгений Большаков 22 июня 2018 | 09:18
luger_max_otto: месяц назад она заявляла о желании стать сопредседателем ... это я сам слышал
captainobvious 22 июня 2018 | 09:36
johnbmw: не поверите, ещё 4 месяца назад она заявляла о желании стать президентом... я тоже сам это слышал.
andrang2 22 июня 2018 | 08:53
Дурдом-2
Дурдом-3
gvzdk 22 июня 2018 | 08:53
Гудкову бы с Красовским переговорить, прежде чем связываться с Собчак...
omichka 22 июня 2018 | 08:57
gvzdk:
Что, у Красовского яйца круче, чем у Собчак?
sasass 22 июня 2018 | 09:01
Рано ей еще светиться , но настанет день, когда она тихо президентом засветиться ...
midnightblues 22 июня 2018 | 09:05
sasass: Запросто-это ж мурзила
Президент одной из частей после развала
m_doc 22 июня 2018 | 09:04
А какие у Гудкова перемены? У него ж завсегда одна и та же песня - караул, всё пропало, баба Яга против. И так несколько куплетов подряд с постной рожей для пущего веселья.
kruzalova 22 июня 2018 | 09:13
......у партии есть шанс)))
apels 22 июня 2018 | 09:20
Разумное решение. Однако нужно смотреть на дальнейшие действия партии. Имидж партии подмочен в самом начале, практически до организации.
captainobvious 22 июня 2018 | 09:33
это большая потеря для "Партии умеренных перемен в рамках закона"...