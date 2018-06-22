Мировые цены на нефть вновь заметно растут

Фьючерсы на смесь WTI прибавили более 1,3 процента и торгуются немногим ниже уровня 66,5 долларов. Марка «Брент» подорожала на 1,2 процента – до 74 долларов за баррель. Нефть дорожает на заявлениях представителей стран ОПЕК, которые вскоре должны собраться на заседание картеля в Вене.