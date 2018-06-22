Мировые цены на нефть вновь заметно растут
Фьючерсы на смесь WTI прибавили более 1,3 процента и торгуются немногим ниже уровня 66,5 долларов. Марка «Брент» подорожала на 1,2 процента – до 74 долларов за баррель. Нефть дорожает на заявлениях представителей стран ОПЕК, которые вскоре должны собраться на заседание картеля в Вене.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vilingrad 22 июня 2018 | 08:40
Отскок или крымздец?
sasass 22 июня 2018 | 08:44
Кремль теперь может спать спокойно до следующего спада....
polsan 22 июня 2018 | 09:29
Скорее всего цены на нефть будут продолжать расти совершенно спокойно до 80 долларов за бочку, что хорошо для экономики РФ.