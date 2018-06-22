Сборная Аргентины сенсационно проиграла команде Хорватии во втором матче группового этапа Чемпионата мира по футболу
Счёт встречи 0:3. Хорваты обеспечили себе выход в плэй-офф, а аргентинцы, набравшие всего 1 очко в двух встречах, предельно осложнили себе эту задачу.
Сегодня в группе D пройдёт матч Исландия – Нигерия. Начало в 18 часов. Матчи группы E – Бразилия – Коста-Рика – в 15 и Сербия Швейцария – в 21.
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