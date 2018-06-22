Бывшая сотрудница компании, выполняющей контракты для Пентагона, согласилась признать обвинение в разглашении секретов Агентства Национальной Безопасности США и пойти на сделку со следствием. Ранее 26-летняя Риэлити Ли Виннер заявляла о своей невиновности. Её арестовали в июне прошлого года, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По сведениям американских СМИ, Виннер отправила по электронной почет изданию «Интерсепт» секретный доклад АНБ. Теперь женщина сможет надеяться более мягкий приговор по обвинению с максимальным сроком 10 лет тюрьмы.