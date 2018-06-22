Бывшая сотрудница компании, выполняющей контракты для Пентагона, согласилась признать обвинение
Бывшая сотрудница компании, выполняющей контракты для Пентагона, согласилась признать обвинение в разглашении секретов Агентства Национальной Безопасности США и пойти на сделку со следствием. Ранее 26-летняя Риэлити Ли Виннер заявляла о своей невиновности. Её арестовали в июне прошлого года, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По сведениям американских СМИ, Виннер отправила по электронной почет изданию «Интерсепт» секретный доклад АНБ. Теперь женщина сможет надеяться более мягкий приговор по обвинению с максимальным сроком 10 лет тюрьмы.
Комментарии4
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benny_point 22 июня 2018 | 08:42
За правду 10 лет .... однако!
molchun 22 июня 2018 | 08:52
benny_point: За обман. При поступлении на работу пописывала договор о неразглашении. И дальше врала, что не передавала. Сознавшись, впервые сказала правду. Вот и выйдет скидка
samkos 22 июня 2018 | 09:42
Сурово, но справедливо.
good_night 22 июня 2018 | 09:48
Если бы в России произошёл инцидент такой
То либералы подняли бы истошный вой!