Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на продление домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу защиты на продление домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и двум бывшим чиновникам ведомства, которых обвиняют в растрате. Уголовное дело в отношении должностных лиц было возбуждено в сентябре прошлого года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ведомства, подконтрольного Роскомнадзору. Никто из фигурантов свою вину не признаёт.