Министерство обороны опубликовало сегодня на своём сайте цифровые копии рассекреченных документов начала ВОВ
Министерство обороны опубликовало сегодня на своём сайте цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. В их числе директивы высшего военного командования СССОР, приказы и документы по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом Барбаросса.
Комментарии33
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ostapbey 22 июня 2018 | 08:32
Имеея под ружжжом четыре миллиона красноармейцев? Да и новейшей техники немеряно..
Кто же этот акой план ОБОРОНЫ страны составлял..??
До сих пор не расскретили??
Даже..
olenenok_zed 22 июня 2018 | 08:34
ostapbey: о чем ты? )))
ostapbey 22 июня 2018 | 08:40
olenenok_zed: о том, что вскрывше секретные пакеты в штабах войска побежали. В Иран??
И в Скандинавию даже??
shlevet 22 июня 2018 | 08:38
ostapbey: //...Да и новейшей техники немеряно..//
Не расскажешь про эту новейшую технику и про немеряно?
Даже..
ostapbey 22 июня 2018 | 08:42
shlevet: shlevet: гаубица 122 мм образца 1937 года в 1941-мгоду УСТАРЕЛА??
А вот какого года твой современный БУК? Или Булава с МИ-6??
Для сравнения даже..
shlevet 22 июня 2018 | 08:49
ostapbey: //гаубица 122 мм образца 1937 года в 1941-мгоду УСТАРЕЛА??...//
Ну вообще-то устарела, ибо была доработана с образца 1910 года (Булава принята на вооружение 2013 году).
Для сравнения даже..
=)):-)
ostapbey 22 июня 2018 | 08:53
shlevet: булава ПРИНЯТА??а кто тебя спрашивает когда принята?
Ты посмотри когда она разработана, какого года?
Даже..
ostapbey 22 июня 2018 | 08:55
.Решение в пользу разработки ракеты «Булава» было принято в 1998 году вновь назначенным на пост главнокомандующего ВМФ России Владимиром Куроедовым после трёх неудачных испытаний законченного более чем на 70 % комплекса стратегического оружия «Барк». В результате Совет безопасности РФ отказался от разработки Миасского КБ им. Макеева (разработчика всех советских баллистических ракет подводных лодок — БРПЛ, за исключением Р-31)
ostapbey 22 июня 2018 | 08:58
.Главный разработчик БУКа..
это— НПО «Алмаз» им. А. А. Расплетина (ныне входящее в Концерн ПВО «Алмаз-Антей»). Зенитные управляемые ракеты для системы С-300 были разработаны МКБ «Факел». Серийный выпуск системы (С-300ПТ) был начат в 1975 году. В 1978 году были завершены испытания системы; в 1979 году первый полк С-300ПТ встал на боевое дежурство[9].
shlevet 22 июня 2018 | 09:00
ostapbey: //...а кто тебя спрашивает когда принята?...//
А кто тебя спрашивает когда РАЗРАБОТАНА?
И понимаешь ли ты правильно смысл РАЗРАБОТАНА?
Что это для тебя?
Проект на бумаге?
Опытный образец?
Проведение 1-го испытания?
На самом деле об оружие говорят когда оно принято, а не когда начали разрабатывать.
Также как и о еде, даже..
=)):-)
ostapbey 22 июня 2018 | 09:04
shlevet: ты лапшу вешай своим поклонникам..
Разговор о том кто план ОБОРОНЫ составлял?
И какой этот план ОБОРОНЫ?
А то по слухам план обороны был составлен для обороны на чужой территории и малой кровью
Даже??
shlevet 22 июня 2018 | 09:07
ostapbey: //...А то по слухам план обороны был составлен для обороны на чужой территории и малой кровью...//
По чьим слухам?
Е.Киселева и Ко?
Даже..
=)):-)
ostapbey 22 июня 2018 | 09:14
.Сталин во Второй мировой войне — Википедия
ru.wikipedia.org›Сталин во Второй мировой войне
В вину лично Сталину критики ставят отсутствие накануне войны оборонительных планов, и соответствующих им мероприятий, исходившее из общей доктрины («воевать малой кровью, большим ударом, на чужой территории»), не предусматривавшей и мысли о возможности обороны[
shlevet 22 июня 2018 | 09:18
ostapbey: //...В вину лично Сталину критики....//
Суть критиков в том, что чтобы не случилось, чтобы не произошло, они никогда не останутся без своих 30 сребреников.
Даже..
tom_tom 22 июня 2018 | 08:45
Я так думаю, решение по пенсионной реформе не принято. Ждут реакции толпы. Как проявят себя на митингах. Если выйдет мало то на следующий день примут закон. Если выйдет много-начнут торговаться.
mordvinyka_zabiyka 22 июня 2018 | 08:51
shlevet: 500 танков кв, 1100 танков т 34 , 6 млн самозарядных внтовок токарева. Тебе мало зырянчег??))
Ах да у тебя же в методичке написано что одна винтовка мосина на троих))И один танк Будёновец отбитый у Колчака)
nitinol 22 июня 2018 | 08:59
Трофейная немецкая карта с планом Барбаросса 77 лет была секретной для российских историков? Чудеса!!!))))
nestor199 22 июня 2018 | 09:02
nitinol: А российские историки читать военные карты умеют?
ostapbey 22 июня 2018 | 09:09
nitinol: не чудеса..на карте Барбаросса нанесено расположение войс к КРАСНОЙ АРМИИ.
С аэродромами, штабами базами гсм, боеприпасов госпиталями и прочими атрибутами НЕоборонительрой готовности..
От слова никакой готовности к обороне.
А совсем наоборот..
Даже.
borhudarov 22 июня 2018 | 08:37
Рассекретили бы заодно и карты, находящиеся у командиров в конвертах на время "Ч".
mikhail_spb_ 22 июня 2018 | 08:39
Неужели комуняки (как и нацисты) засекретили карту с планом "Барбаросса"?
konstantin7k 22 июня 2018 | 08:39
а что такого подлого еще наделала власть, о чем мы не знаем, что эти документы были до сих пор засекречены?
midnightblues 22 июня 2018 | 08:40
Да-напугал Джо Адика историей с Плоешти
sg90 22 июня 2018 | 08:41
Надо хорошенько засекретить Постановление от 22 августа 1941 года № ГКО-562с «О введении водки на снабжение в действующей Красной Армии».
А то ведь на западе могут потребовать пересмотреть итоги Второй Мировой Войны, отменив результат России из-за допинга )))
Собственно эти ублюдки и так пересматривают давно..
ostapbey 22 июня 2018 | 08:46
.75 лет назад, 17 ноября 1941 года Сталин издал секретный приказ № 0428, в котором ставилась задача: в тылу немецких войск разрушать и сжигать дотла все населенные пункты на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и на 20-30 километров вправо и влево от дорог. Для уничтожения населенных пунктов предписывалось в каждом полку создавать "команды охотников" по 20-30 человек и "выдающихся смельчаков за отважные действия по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственным наградам"
nestor199 22 июня 2018 | 09:06
ostapbey: Вы с самим приказом в версии Волкогонова ознакомились?
ostapbey 22 июня 2018 | 09:20
nestor199: от жителей деревни Петрищево.
С которыми я беседовал в Иркутской области.
На поселении..
Даже..
nestor199 22 июня 2018 | 09:59
ostapbey: Жители деревни Петрищево даже номер секретного приказа знали?
mordvinyka_zabiyka 22 июня 2018 | 08:49
sg90: а по какому приказу тебе бороду гавном досе мажут??))
jblack2 22 июня 2018 | 09:00
Хорошая новость!
Чем лучше мы будем знать свою историю, тем легче будет понимать и настоящее...
j_hasan 22 июня 2018 | 09:14
jblack2: Если до сих пор не поняли, что происходит в стране, то и "рассекреченная" история уже не поможет...
punyoshohlai 22 июня 2018 | 09:08
Это не интересно.
Вы опубликуйте директивы и приказы ДО 22 июня хотя бы с начала 1941 года
mordvinyka_zabiyka 22 июня 2018 | 09:20
punyoshohlai: лет через 200 приходи))Опубликуют приказы Кутузова))