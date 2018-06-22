Министерство обороны опубликовало сегодня на своём сайте цифровые копии рассекреченных документов начала ВОВ

Министерство обороны опубликовало сегодня на своём сайте цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны. В их числе директивы высшего военного командования СССОР, приказы и документы по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом Барбаросса.