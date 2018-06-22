Консульство Франции в Москве увеличило сроки рассмотрения заявок на визу
Теперь обращения будут рассматриваться на несколько дней дольше. В Генконсульстве задержку объясняют техническими проблемами. Источник агентства «Интерфакс» – Туризм – не исключает, что это может быть связано с тем, что в конце июля действующий консул заканчивает свою работу на этом посту.
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