Сборная Аргентины проиграла команде Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3
Сборная Аргентины неожиданно проиграла команде Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3. В первом матче турнира аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии, так что теперь выход команды в плей-офф находится под вопросом. Хорваты в Нижнем Новгороде одержали вторую победу и досрочно выходят в 1/8 финала. Кроме того, накануне датчане сыграли с австралийцами вничью 1:1, а Франция одержала победу над Перу 1:0.
Комментарии2
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maestro_air 22 июня 2018 | 08:16
Какая боль, какая боль
Ховатия-Аргентина 3;0
sg90 22 июня 2018 | 08:19
Какая ирония судьбы! Ровно 20 лет назад 21.06 на ЧМ во Франции Аргентина поизмывалась 5-0 над Ямайкой, дав сюжет легендарной песне группы Чайф.
Какая боль была в зажмуренных глазах Марадонны!
ЗЫ На самом деле Ямойка тогда не сильно и обиделась. Они и так уже стали героями в стране, попав на ЧМ. А вот Аргентине нанесено страшное унижение.. Месси для аргентинцев умер. Тренер его уже главным виноватым сделал..
ЗЗЫ КАкая была сборная Аргентины 20 лет назад!! Ортега, Батистута, Лопес.. Сборная звезд. А тут собрали команду вокруг звезды, а она оказалась не в голосе.. Поделом!