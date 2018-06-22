Сборная Аргентины проиграла команде Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3

Сборная Аргентины неожиданно проиграла команде Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 0:3. В первом матче турнира аргентинцы сыграли вничью с командой Исландии, так что теперь выход команды в плей-офф находится под вопросом. Хорваты в Нижнем Новгороде одержали вторую победу и досрочно выходят в 1/8 финала. Кроме того, накануне датчане сыграли с австралийцами вничью 1:1, а Франция одержала победу над Перу 1:0.