Афины успешно выполнили все условия программы внешней финансовой помощи

Это ознаменовало конец греческого долгового кризиса в Евросоюзе.

«Восемь долгих лет кризиса подошли к концу для Греции и, символически, для зоны евро в целом» – написал в твиттере Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси. Последний транш в бюджет республики составит 15 миллиардов евро и на этом Афины выйдут из нынешней программы финансовой помощи, ну а новой уже не будет. Как пишут РИА Новости, ЕС оставляет Греции значительную «подушку безопасности» – в резерве государственной казны есть еще 24 миллиарда евро, которых позволят республике около двух лет не прибегать к займам со стороны. Помимо прочего Евросоюз утвердил ряд мер по ослаблению долговой нагрузки на Афины. Окончательно страна выйдет из программы финансовой поддержки в августе.

Всего за восемь лет в рамках помощи от ЕС Греция получила более 240 миллиардов евро.