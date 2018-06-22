Участки для голосования на выборах мэра Москвы появятся в Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской, Ярославской обл

Участки для голосования на выборах мэра Москвы появятся в Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Кроме того, запланированы они и в Подмосковье. Между Мосгоризбиркомом и комиссиями этих регионов будет подписано соответствующее соглашение о взаимодействии, пишет «КоммерсантЪ». В Мосгордумы не исключили, что этот список еще может быть «как расширен, там и уменьшен». Регионы, в которых пройдут выборы 9 сентября, могут также организовать избирательные участки на территории Москвы, сказали газете в Центризбиркоме.