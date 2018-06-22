Участки для голосования на выборах мэра Москвы появятся в Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской, Ярославской обл
Участки для голосования на выборах мэра Москвы появятся в Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Кроме того, запланированы они и в Подмосковье. Между Мосгоризбиркомом и комиссиями этих регионов будет подписано соответствующее соглашение о взаимодействии, пишет «КоммерсантЪ». В Мосгордумы не исключили, что этот список еще может быть «как расширен, там и уменьшен». Регионы, в которых пройдут выборы 9 сентября, могут также организовать избирательные участки на территории Москвы, сказали газете в Центризбиркоме.
Комментарии3
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huyt 22 июня 2018 | 08:09
Лохотрон какой-то. Это по закону какому избирательные участки одного субьекта РФ находятся на территории других субьектов РФ? Они что там? Охренели совсем что-ли в центризбиркоме ?
rampa 22 июня 2018 | 08:24
huyt: как бы не получилось, что число проголосовавших превысило количество жителей Москвы. Хотя 146% нам не в новинку )))
irina_blinnikova 22 июня 2018 | 08:14
лучше сразу в тундре