«Яблоко» в очередной раз попробует определить кандидата, который будет представлять партию на выборах мэра Москвы

«Яблоко» сегодня в очередной раз попробует определить кандидата, который будет представлять партию на выборах мэра Москвы. В среду собранию столичного отделения партии сделать это не удалось.

Многосерийная эпопея с внутрипартийными выборами кандидата в кандидаты сегодня имеет все шансы завершиться: региональная конференция столичного «Яблока» сегодня рассмотрит лишь одного претендента — главу Гагаринского муниципального округа Москвы Елену Русакову. В пресс-службе партии «Радио «Свобода» сообщили, что еще один кандидат — Сергей Митрохин — не получил необходимого согласования. В среду общее собрание в очередной раз не смогло определить будущего претендента на пост мэра — не хватило людей, кворум не собрался. Некоторые представители «Яблока» сказали «Интерфаксу», что многих членов партии якобы отговаривали прийти на собрание как раз для того, чтобы сорвать его проведение. Федеральное руководство яблоко пообещало разобраться в этой ситуации.

Между тем лидер московского «Яблока «Сергей Митрохин сказал «Эху», что единственный претендент, кого будут сегодня рассматривать – это он. Документы для выдвижения городская избирательная комиссия принимает до 2 июля.