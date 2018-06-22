В семи городах России согласованы митинги против повышения пенсионного возраста
В крупных городах акции будут проводиться регулярно. Об этом на своем YouTube-канале сказал политик Алексей Навальный.
Чиновники должны понять, что если они поддержат увеличение пенсионного возраста, за них перестанут голосовать, добавил Алексей Навальный.
Комментарии7
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ostapbey 22 июня 2018 | 08:04
Вставай!!! Страна огромная!!!!
Вставай!!!
huyt 22 июня 2018 | 08:12
ostapbey: Негодяи каждого будущего пенсионера планируют обворовать на 1 -1,5 миллиона рублей. Кстати.за время путинизма количество больниц в России сокращено в 2 раза, поликлиник-на 40%, школ-на 30%.
luger_max_otto 22 июня 2018 | 08:12
Акция нужна одна. Но конкретная.
sasass 22 июня 2018 | 08:04
Власть надеялась пенсионный пожар потушить при помощи футбола....
sergirusso 22 июня 2018 | 08:14
"Борьба за власть существует и при социализме". Эти слова приписывают Микояну. Он сказал их вроде по поводу "переворота" в октябре 1964 года. Так и тут. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ЗА ПЛЕШИВЦА ПОКА БОЛЬШИНСТВО. Но, ничто не вечно под Луной. Люди поддерживали Плешь в том числе и за неизменность возраста выхода на пенсию. А то, что Навальный пытается использовать в том числе и критику власти за непопулярные меры - это его законное право. Что из этого получится - покажет время...
drgonish 22 июня 2018 | 08:22
sergirusso:
[ А то, что Навальный пытается использовать в том числе и критику власти за непопулярные меры - это его законное право. ]
Только то, что он еще несколько лет назад поддерживал повышение пенсионного возраста, делает Навального зачетным флюгером, который переплюнет Путина во всех отношения, стань Алексей президентом.
drgonish 22 июня 2018 | 08:15
[Чиновники должны понять, что если они поддержат увеличение пенсионного возраста, за них перестанут голосовать, добавил Алексей Навальный.]
Забота Алексея Навального о чиновниках очень трогательна.