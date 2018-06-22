Интервью Владимира Познера с Эдуардом Лимоновым не вышло в эфир из-за чемпионата мира по футболу
Сетку вещания поменяли на время первенства, сказали «Интерфаксу» на Первом канале. Само интервью, по словам Лимонова, было записано еще пару месяцев назад. Как сказал Познер изданию Znak.com, передача должна была появиться в эфире 18 июня.
Комментарии5
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huyt 22 июня 2018 | 07:51
Те, кто запрещает уже давно вытерли о Конституцию свои ноги.
sasass 22 июня 2018 | 08:02
У нас все беды от плохого футбола , но очки втирают профессионально ....
putin_itogy 22 июня 2018 | 08:05
Холуй уже не актуален для Властей,
в своём вылизывании, и пинании дохлых оппозиционеров.
sg90 22 июня 2018 | 08:06
Хомячки! Вы что, всерьез проститутку познера и педика лимонова в свои ряды зачислить решили и будете визжать теперь что их притесняет кровавый режим??? )))))))
Вы феерические долбо..бы.
huyt 22 июня 2018 | 08:14
sg90: У троллей пригожинских с улицы Оптиков началась очередная 12-часовая смена.. Сейчас другие подтянутся, а пока они получают инструктаж и свежие методички.