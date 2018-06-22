Московское отделение «Яблока» вновь попробует определиться с кандидатом на пост мэра столицы
Конференция организации будет рассматривать только одного претендента – главу муниципального округа Гагаринский Елену Русакову, передает «Интерфакс». В то же время глава московского отделения Сергей Митрохин сказал «Эху», что единственным претендентом будет он. Общее собрание московского отделения партии в среду не смогло собрать кворум для выдвижения кандидата. Русакову поддерживает федеральное руководство «Яблока».
Комментарии4
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suzy 22 июня 2018 | 07:56
Несчастные.
huyt 22 июня 2018 | 07:57
Печально, что уважаемые мной "яблочники" не могут договориться даже между собой. Совет: Выдвигайте тогда Григория Алексеевича. Если он согласится конечно.
sasass 22 июня 2018 | 08:14
Митрохину только конюхом работать в мэрской конюшне - на большее он не годен...
max3446 22 июня 2018 | 08:15
может гнилому яблоку самоустраниться, ну смех же и убожество, больше они ничего из себя не представляют