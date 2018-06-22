Сегодня второй день государственного визита президента Южной Кореи в Россию

Мун Чжэ Ин накануне уже пообщался с премьером Дмитрием Медведевым.

Самолет южнокорейского лидера приземлился накануне в столичном аэропорту Внуково, Мун Чжэ Ина встречал один из руководителей российского внешнеполитического ведомства, послы двух стран, а также, министр по развитию Дальнего Востока. Вчера же состоялись переговоры с главой правительства Дмитрием Медведевым, темой которых стало взаимное сотрудничество в сфере транспорта, высоких технологий и других отраслях. Сегодняшний же день станет едва ли не основным в программе визита Мун Чжэ Ина. Президент Кореи проведет встречу с Владимиром Путиным, также запланировано выступление политика в Государственной Думе. Из неформальных событий — впереди у южнокорейского лидера поездка на матч в Ростов-на-Дону. Футбольная сборная Кореи сыграет там с командой Мексики.

Для Мун Чжэ Ина поездка в Россию станет первой с момента его избрания на высший государственный пост. Предшественница президента на этой должности Пак Кын Хе была смещена с поста в результате импичмента. По обвинению в коррупции и злоупотреблению власти суд приговорил ее к 24 годам каторжных работ.