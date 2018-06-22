Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук не согласен с некоторыми претензиями Рособрнадзора

Накануне ведомство отказало вузу в аккредитации по программам высшего образования. Руководитель учебного заведения Сергей Зуев отвергает обвинения в недостатке квалификации сотрудников, передает ТАСС. В то же время с некоторыми другими замечаниями ректор готов согласиться. Частный вуз «Московская высшая школа социальных и экономических наук» открылся более 20 лет назад. Ежегодно в нем обучается более 300 слушателей.