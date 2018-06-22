Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защиты Оюба Титиева
Адвокаты просили представить полную информацию об одном из свидетелей обвинения. А также проверить записи видеонаблюдения вокруг здания полиции, куда в начале года был дважды доставлен глава грозненского офиса «Мемориала». Как говорят в самом правозащитном центре, решение отклонить обе просьбы было вынесено еще 4 июня, однако Титиев и его адвокат узнали об этом лишь спустя две недели.
Комментарии6
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gregor 22 июня 2018 | 07:37
Следствие отказало в удовлетворении всех ходатайств защиты Оюба Титиева
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Трусливое сообщество ....,однако , а пыжатся ... . в воздух на свадьбах стреляют ... , херои . Подбросили наркоту тому , кто их и защищает и радуются своим "величием" .
Трусы и не мужчины .... ,не притворяйтесь мужиками ...вы ими не являетесь .
huyt 22 июня 2018 | 07:46
gregor: Какое следствие и какой суд в шариатской Чечне? Да и законы российский там давно уже ,как видим - не действуют.
huyt 22 июня 2018 | 07:48
gregor: В совке была 58-я. По ней много на Бутовском полигоне лежат десятки тысяч. И не только там. Сегодня конечно не так как 80 лет тому назад, но вместо 58-й сегодня рисуют 228 и 282. Но суть одна и та же- что 80 лет тому назад, то и сейчас.
gregor 22 июня 2018 | 08:11
huyt:
В том -то и проблема России . Менталитет .
Можем повторить предлагает большинство Россиян .
Поэтому и нет ,не было и вряд ли будет в России ни дорог , ни друзей . Ментальность не позволит .
Вор контрибуцию платить ...это да , это мОгуть .
Позорище какое-то .
huyt 22 июня 2018 | 08:18
gregor: Андропов занимался терроризмом. И это уже сегодня не для кого не секрет. Откройте сайт их, там выложены фотографии всех руководителей, включая Берию, Ежова и Ягоду. А нынешние руководители, получается на сайте позиционируют себя как их последователи.
anemon 22 июня 2018 | 08:05
Кто-то тут по поводу нарушения прав человека в США возмущался...