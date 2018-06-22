Соратникам Алексея Навального согласовали акции против повышения пенсионного возраста уже в нескольких городах
В то же время местные администрации предложили альтернативные площадки. Как пишет РБК, в Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с этими условиями и собираются выйти в те месса, которые указывали они. Кроме того, митинги 1 июля удалось согласовать в Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Оренбурге и Мурманске. Власти Москвы в разрешении отказали. Всего же анонсированы акции в двух десятках городов.
Комментарии5
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semper_fidelis 22 июня 2018 | 07:37
Лёха не забыл рассказать своим сторонникам, что он с 2012-го и по 2018-й выступал как раз ЗА повышпение?
shlevet 22 июня 2018 | 08:09
semper_fidelis: Леха ведь отличный флюгер, как громкая тема так он впереди всех, как тема начинает затухать, он сразу с неё спрыгивает, ибо уже не интересно
huyt 22 июня 2018 | 07:38
Видать как и год назад согласовывают площадки в пригороде городов. Говорят-митингуйте там сколько хотите. Плешывый боится всяких митингов,шествий, пикетов.
sandro_007 22 июня 2018 | 07:39
Толково придумано. Во время чемпионата. Без лишнего шума и пыли. Для начала здесь нужно разобраться и понять: вредна данная реформа для россиян или полезна?
Акция будет мимо кассы. Основные города погружены в праздник мирового футбола.
huyt 22 июня 2018 | 07:53
sandro_007: Каждого будущего пенсионера этим законом обворуют на 1 -1,5 миллиона рублей. Вот и думайте, вредна ли эта "реформа" после этого или полезна.