Соратникам Алексея Навального согласовали акции против повышения пенсионного возраста уже в нескольких городах
В то же время местные администрации предложили альтернативные площадки. Как пишет РБК, в Ставрополе, Липецке и Белгороде активисты не хотят соглашаться с этими условиями и собираются выйти в те месса, которые указывали они. Кроме того, митинги 1 июля удалось согласовать в Краснодаре, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Оренбурге и Мурманске. Власти Москвы в разрешении отказали. Всего же анонсированы акции в двух десятках городов.
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sasass 22 июня 2018 | 08:24
Навальный пытается оседлать всех лошадей России и неплохой Чапаев из него получиться...