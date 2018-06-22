Акция «Свеча памяти» прошла минувшей ночью в Москве
На ступенях Музея Победы на Поклонной горе были зажжены 1418 свечей в память о каждом дне Великой отечественной войны. Сегодня исполняется 77 лет со дня ее начала. Днем президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. По случаю дня памяти и скорби по всей стране будут приспущены государственные флаги.
Комментарии4
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rampa 22 июня 2018 | 07:30
вот это правильно. Хорошо бы еще всероссийскую минуту молчания организовать, и по всем СМИ говорить об ужасах войны, о том, что пришлось пережить людям нашей страны. Вспоминать погибших и искалеченных. И марш Бессмертных был бы более уместен в этот день - чтобы помнили. Может тогда будет меньше идиотов, желающих "повторить".
А Победу отмечать не бряцаньем оружия по Красной площади, а счастливой благополучной жизнью всех людей, за которую и погибали деды
piterjanis 22 июня 2018 | 07:38
rampa: думаете народ не понимает, один вы понимаете?
gregor 22 июня 2018 | 07:39
СЛАВА ВЕТЕРАНУ ВОВ .
вертухаям просьба не беспокоится .
midnightblues 22 июня 2018 | 08:18
Сама идея отмечать начало военных действий на Восточном фронте 2ой Мировой
ужасна
Но и тут пилят бабло