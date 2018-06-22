Митинг с требованием отставки лидера правящей партии прошел в столице Румынии
Несколько тысяч человек приветствовали в Бухаресте приговор Высокого кассационного суда главе Социал-демократической партии, спикеру Палаты депутатов Ливиу Драгне, передает ТАСС. Драгня признан виновным в подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы. Акции за его отставку прошли и в других румынских городах. Сам 55-летний политик утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по политическим мотивам.
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