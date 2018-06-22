Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции

Никаких дополнительных шагов участники встречи министров финансов еврозоны не планируют. Еврогруппа согласовала выделение последнего транша помощи Афинам в 15 млрд. евро. По мнению участников переговоров, финансовый кризис вокруг Греции, который длился 8 лет, завершен. В то же время он представлял реальную угрозу, говорят в Еврогруппе. Дважды Греция оказывалась на грани выхода из еврозоны. В обмен на помощь Афинам пришлось пойти на ряд болезненных для граждан реформ.